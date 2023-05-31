STAT: Eyüp Stadı
HAKEM: Kadir Sağlam
SAAT: 20.00
YAYIN: TRT Spor / beIN SPORTS 2
Eyüpspor: Harun Tekin, Cenk Ahmet, Uğur Demirok, Claro, Ömer Bayram, Bekir Yılmaz, Recep Niyaz, Melih Kabasakal, Halil Akbunar, Mustafa Pektemek, Babel
Bodrumspor: Diogo, Üzeyir Ergün, Süleyman Özdamar, Ali Aytemur, Cenk Şen, Erkan Değişmez, Gökdeniz Bayrakdar, Mohammed, Samet Yalçın, Kenan Özer, Celal Dumanlı
Spor Toto 1. Lig play-off 2. tur ilk maçında Eyüpspor, Bodrumspor'u konuk ediyor.
Spor Toto 1. Lig'de normal sezonu 6. sırada tamamlayan ve play-off 1. turunda 5. basamaktaki Sakaryaspor ile eşleşen Eyüpspor, deplasmanda oynadığı, normal süresi 0-0 biten mücadelede, Alpaslan Öztürk'ün 120+2. dakikada attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı ve 2. tura yükseldi.
Ev sahibi ekipte bu maç öncesinde eksik isim bulunmuyor.
İki ekibin bu sezon ligde oynadığı maçlarda, ev sahibi olan takımlar sahadan galibiyetle ayrıldı. Sezonun ilk yarısında Bodrumspor sahasında Eyüpspor'u 3-0 yenerken, ikinci yarıdaki maçta ise Eyüpspor 1-0'lık sonuçla 3 puanı almıştı.
Karşılaşmanın rövanşı, 4 Haziran Pazar günü Bodrumspor'un sahasında oynanacak. Turu geçen ekip, ligi 3. sırada tamamlayarak direkt play-off finaline çıkan Pendikspor'un rakibi olacak.
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