TFF 1. Lig play-off turu ikinci aşamasında Eyüpspor Bodrumspor’la karşı karşıya gelecek. Kulüp tarihinde ilk kez TFF 1. Lig’e yükselen Bodrumspor, büyük bir başarıya daha imza atarak play-off’larda ikinci aşamaya geçti. Diğer tarafta ise Eyüpspor, normal sezonun son maçında sahasında Bodrumspor’a karşı galibiyete ulaşmıştı. İşte, merakla beklenen Eyüpspor Bodrumspor maçının başlama saati, yayıncı kanalı ve muhtemel 11’lerine ilişkin bilgiler…