Eyüpspor, Talha Ülvan ile imzaladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, genç sağ bek Talha Ülvan ile üç yıllık sözleşme imzaladı.

Eflatun-sarılıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Eyüpspor’umuz, genç savunma oyuncusu Talha Ülvan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Talha Ülvan’a Semt-i Mukaddes'e 'Hoş geldin' diyor; eflatun-sarılı formayla birlikte nice zaferler diliyoruz" denildi.

"KENDİSİNE GÜVENİMİZ TAM" Transferle ilgili konuşan Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, "Talha, genç yaşına rağmen sahip olduğu potansiyel ve gelişime açık yapısıyla dikkat çeken bir oyuncu. Savunmadaki enerjisi ve modern futbol anlayışıyla takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Kendisine güvenimiz tam. Hem kulübümüz hem de Talha için hayırlı olmasını diliyorum, uzun ve başarılı bir birliktelik olacağına inanıyoruz" dedi.