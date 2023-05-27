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Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan: Bizim örneğimiz Başakşehir

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, 1-0 kazanıp 1. Lig play-off yarı finaline yükseldikleri Sakaryaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan: Bizim örneğimiz Başakşehir
HABERTURK.COM

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, 1-0 kazandıkları Sakaryaspor maçının ardından konuştu. Tek hedeflerinin Süper Lig'e çıkmak olduğunu belirten genç teknik adam şu ifadeleri kullandı:

"İyi mücadele ettik. Hatanın telafisi yoktu ve büyük başarı beklenen bir oyuncu grubumuz var. Bu da ekstra baskı yaratıyor. Beraber hareket edince, iyi mücadele edince kazanıyorsunuz. Hiç geri adım atmadık. 120 dakika boyunca sürekli gol atmak için çabaladık."

"BİR AN ÖNCE SÜPER LİG'E ÇIKMAK İSTİYORUZ"

"Oynatacağım oyunu 3-5 haftada gerçekleştireceğim dersem bilin ki yalan söylerim. Zamana ihtiyacımız var. Bizim doğru örneğimiz Başakşehir kulübü. Beraber hareket eden bir kulüp kültürü yaratmak istiyoruz. Bir an önce Süper Lig'e çıkmak istiyoruz. En doğru adımları atıp ama oyun gücünden asla vazgeçmeyerek bunu gerçekleştireceğiz."

Arda Turan, Alpaslan Öztürk'ün turu getiren golüyle ilgili de "Muhteşem bir gol attı. Türk futbol tarihindeki en güzel gollerden biri belkide" dedi.

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