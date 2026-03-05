Eyüpsultan'da "kaynakçılara" dronlu takiple ceza
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde ofset taralı alanı ihlal ederek trafikte "kaynak" yaptığı belirlenen sürücüler dron destekli denetimle tespit edilerek, para cezası uygulandı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde ofset taralı alan ihlaline yönelik denetim yaptı.
Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Tüneli çıkışında yapılan denetimlerde araç ofset taralı alanı ihlal ettiği belirlenen sürücüler, dronla havadan takip edildi.
Kural ihlali yaptığı tespit edilen araçlar polis ekipleri tarafından kontrol noktasında durduruldu.