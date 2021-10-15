Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Televizyon
ABONE OL

Eyvah Eyvah filmi konusu ne, oyuncuları kim? Eyvah Eyvah filmi nerede çekildi?

Komedyen Ata Demirer'in efsane film serisinin ilk filmi olan Eyvah Eyvah bu akşam Star TV ekranlarında sinema severlerle buluşuyor. 2010 yılında beyaz perdeyle buluşan Eyvah Eyvah filmi araştırılıyor. Eyvah Eyvah filmi konusu ne, oyuncuları kim? Eyvah Eyvah filmi nerede çekildi?

Eyvah Eyvah filmi konusu ne, oyuncuları kim? Eyvah Eyvah filmi nerede çekildi?

BKM Film'den Necati Akpınar'ın yapımcılığında ekrana gelen Eyvah Eyvah filminin senaryosu Ata Demirer'e ait. 2009 yapımı Eyvah Eyvah filminin yönetmenliğini Hakan Algül yapıyor.

EYVAH EYVAH NEREDE ÇEKİLDİ, KONUSU NE?

Hüseyin, yaşamında en büyük tutkusu klarnet olan, safdil ama iyi yürekli bir yörük evladıdır. Çanakkale'nin Geyikli Beldesi'nde ninesi ve dedesiyle yaşayan bir delikanlı olan Hüseyin'in klarnet dışında bir büyük aşkı daha vardır: Hemşire Müjgan! Kasabanın sağlık ocağında görevli Müjgan'la da, müzikle de hayatı mutlu mesut devam ederken, hiç beklemediği bir nedenle bir yolculuğa çıkması gerekir. Bu yolculuk başta Hüseyin olmak üzere etrafındaki bütün insanların hayatını değiştirecektir. Hatta İstanbul'da şarkıcılık yapan Firuzan'ın bile.

EYVAH EYVAH OYUNCULARI

Ata Demirer
Demet Akbağ
Salih Kalyon
Meray Ülgen
Bülent Şakrak
Tanju Tuncel
Hande Dane
Şehsuvar Aktaş
Bican Günalan
Özge Borak
Alican Yücesoy
Can Kahraman

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Arka Sokaklar oyuncuları tam kadro! Arka Sokaklar dizisi ne zaman başladı, kaç bölüm oldu?
TELEVİZYON Arka Sokaklar oyuncuları ve konusu
Aşk Mantık İntikam oyuncuları Esra, Ozan, Çağla gerçek isimleri ne? Aşk Mantık İntikam dizisi hangi gün?
TELEVİZYON Aşk Mantık İntikam dizisi oyuncuları ve konusu
Yalancı hangi gün? Yalancı oyuncuları isimleri: Yalancı dizisi uyarlama mı, orijinali ne?
TELEVİZYON Yalancı dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Kırmızı Oda oyuncuları Süveyda, Rezzan, Keklik kim, gerçek isimleri ne? Konuk oyuncularıyla Kırmızı Oda oyuncu kadrosu
TELEVİZYON Kırmızı Oda oyuncuları kimler?
Gelinim Mutfakta kim elendi? 15 Ekim Gelinim Mutfakta'da haftanın birincisi kim oldu? AÇIKLANDI
TELEVİZYON Gelinim Mutfakta kim elendi?
Kaan Müjdeci imzalı "Hamlet" dizisinin galası yapıldı
TELEVİZYON Kaan Müjdeci imzalı "Hamlet" dizisinin galası yapıldı
TV Yayın akışı 15 Ekim 2021 Cuma! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı
TELEVİZYON TV Yayın akışı 15 Ekim 2021
'Yalancı' 5. bölüm tanıtımları: Deniz kendini bir savaşın içinde buluyor!
TELEVİZYON Deniz kendini bir savaşın içinde buluyor!
Squid Game 2. sezon ne zaman? Squid Game 2. sezon olacak mı? Netflix Squid Game konusu ve oyuncuları
TELEVİZYON Squid Game 2. sezon ne zaman?
MasterChef eleme adayı kim oldu? 14 Ekim 2021 MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? Haftanı eleme adayları
TELEVİZYON MasterChef eleme adayı kim oldu?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.