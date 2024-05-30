Eyvah Eyvah nerede çekildi, konusu ne?
Eyvah Eyvah filmi bu akşam bir kez daha ekranlara geliyor. Komedyen Ata Demirer'in ünlü film serisinin ilk filmi olan Eyvah Eyvah bugün sinemaseverlerle buluşuyor. 2010 yılında beyaz perdeyle buluşan Eyvah Eyvah filmi araştırılıyor. Peki, Eyvah Eyvah filmi konusu ne, oyuncuları kim? Eyvah Eyvah filmi nerede çekildi? İşte detaylar...
Eyvah Eyvah konusu ve oyuncuları yeniden gündeme geldi. BKM Film'den Necati Akpınar'ın yapımcılığında ekrana gelen Eyvah Eyvah filminin senaryosu Ata Demirer'e ait. Eyvah Eyvah filminin yönetmenliğini Hakan Algül yapıyor. İşte ayrıntılar...
EYVAH EYVAH NEREDE ÇEKİLDİ, KONUSU NE?
Hüseyin, yaşamında en büyük tutkusu klarnet olan, safdil ama iyi yürekli bir yörük evladıdır. Çanakkale'nin Geyikli Beldesi'nde ninesi ve dedesiyle yaşayan bir delikanlı olan Hüseyin'in klarnet dışında bir büyük aşkı daha vardır: Hemşire Müjgan! Kasabanın sağlık ocağında görevli Müjgan'la da, müzikle de hayatı mutlu mesut devam ederken, hiç beklemediği bir nedenle bir yolculuğa çıkması gerekir. Bu yolculuk başta Hüseyin olmak üzere etrafındaki bütün insanların hayatını değiştirecektir. Hatta İstanbul'da şarkıcılık yapan Firuzan'ın bile.
EYVAH EYVAH OYUNCULARI KİMLER?
Ata Demirer
Demet Akbağ
Salih Kalyon
Meray Ülgen
Bülent Şakrak
Tanju Tuncel
Hande Dane
Şehsuvar Aktaş
Bican Günalan
Özge Borak
Alican Yücesoy
Can Kahraman