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İsimlerin anlamı, zaman fark etmeksizin çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, başka bir nedenden dolayı da bir ismin anlamı merak edilebilir. Bir ismin anlamı artık internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Ezel isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

EZEL İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Ezel ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Ezel adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Ezel isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

EZEL İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Ezel ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Başlangıcı olmayan geçmiş zaman, başlangıcı tasavvur edilemeyen zaman. Karşıtı. Yaratılışından itibaren, yaratıldığından beri. Çok eskiden beri, başından beri.

EZEL ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Ezel ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Ezel adını koymak caizdir.

EZEL İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Ezel ismini kullanan 8.570 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Ezel ismini kullanan 1.207 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Ezel ismini kullanan 586 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Ezel ismini kullanan 549 kişi bulunmaktadır.

EZEL İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Ezel ismindekiler yolun en son şeridinde araba kullanmayı severler. Sokakta bile gölge olan taraf yerine güneşli tarafı tercih edecek kişilerdir. Yüksek standartlara sahip, lüksü seven insanlardır. Sevecen, sempatik, sağduyuludurlar. Zeki insanlardır. Çabuk düşünür ve düşüncelerini hayata geçirmeyi severler.

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