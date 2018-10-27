Ezgi Mola'dan Levent İntepe açıklaması

Ezgi Mola, Levent İntepe’yle birlikte olduğu iddiasına yanıt verdi. Mola, “Evli barklı, çocuklu adamla ne işim olur? Allah korusun. Sosyal medyada yazdıklarım yüzünden bunlar olmuş, çıkan haberlere ben de şaşırdım” dedi