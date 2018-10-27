Ezgi Mola'dan Levent İntepe açıklaması

27.10.2018 - 09:36 | Güncelleme:

Ezgi Mola, Levent İntepe’yle birlikte olduğu iddiasına yanıt verdi. Mola, “Evli barklı, çocuklu adamla ne işim olur? Allah korusun. Sosyal medyada yazdıklarım yüzünden bunlar olmuş, çıkan haberlere ben de şaşırdım” dedi

  • 1 Ezgi Mola'dan Levent İntepe açıklaması! Ezgi Mola kimdir? Levent İntepe kimdir? - Magazin haberleri
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    Ezgi Mola'nın Levent İntepe ile aşk yaşadığı öne sürülüyordu.

  • 2 Ezgi Mola'dan Levent İntepe açıklaması! Ezgi Mola kimdir? Levent İntepe kimdir? - Magazin haberleri
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    Mola, Intagram'dan köpeğiyle çektiği bir videoyu paylaşmış ve üzerine de 'Düğün davetiyelerini yazıyoruz' notunu düşmüştü. Ünlü oyuncunun bu paylaşımı kafaları karıştırmıştı.

  • 3 Ezgi Mola'dan Levent İntepe açıklaması! Ezgi Mola kimdir? Levent İntepe kimdir? - Magazin haberleri
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    Mola, aşk iddialarına yanıt verdi.

  • 4 Ezgi Mola'dan Levent İntepe açıklaması! Ezgi Mola kimdir? Levent İntepe kimdir? - Magazin haberleri
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    Hürriyet'ten Cenker Tezel'in haberine göre, Ezgi Mola, Levent İntepe’nin eski arkadaşı olduğunu, eşini bile tanıdığını söyledi.

  • 5 Ezgi Mola'dan Levent İntepe açıklaması! Ezgi Mola kimdir? Levent İntepe kimdir? - Magazin haberleri
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    "EVLİ BARKLI ADAMLA NE İŞİM OLUR!"

    Mola, “Evli barklı, çocuklu adamla ne işim olur? Allah korusun. Sosyal medyada yazdıklarım yüzünden bunlar olmuş, çıkan haberlere ben de şaşırdım” dedi. 

  • 6 Ezgi Mola'dan Levent İntepe açıklaması! Ezgi Mola kimdir? Levent İntepe kimdir? - Magazin haberleri
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    "LEVENT BENİM KARDEŞİM"

    Mola, çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesabından da açıklama yapmıştı. Mola, "Levent benim 10 yıldan fazladır kardeşim. Evli, çocuklu adam... Yemeyin bu numaraları. Ben evde yatağa oturup davetiye mi yazıcam? Saçmalamayın..." demişti.

  • 7 Ezgi Mola'dan Levent İntepe açıklaması! Ezgi Mola kimdir? Levent İntepe kimdir? - Magazin haberleri
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  • 8 Ezgi Mola'dan Levent İntepe açıklaması! Ezgi Mola kimdir? Levent İntepe kimdir? - Magazin haberleri
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  • 9 Ezgi Mola'dan Levent İntepe açıklaması! Ezgi Mola kimdir? Levent İntepe kimdir? - Magazin haberleri
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  • 10 Ezgi Mola'dan Levent İntepe açıklaması! Ezgi Mola kimdir? Levent İntepe kimdir? - Magazin haberleri
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  • 11 Ezgi Mola'dan Levent İntepe açıklaması! Ezgi Mola kimdir? Levent İntepe kimdir? - Magazin haberleri
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  • 12 Ezgi Mola'dan Levent İntepe açıklaması! Ezgi Mola kimdir? Levent İntepe kimdir? - Magazin haberleri
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  • 13 Ezgi Mola'dan Levent İntepe açıklaması! Ezgi Mola kimdir? Levent İntepe kimdir? - Magazin haberleri
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  • 14 Ezgi Mola'dan Levent İntepe açıklaması! Ezgi Mola kimdir? Levent İntepe kimdir? - Magazin haberleri
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  • 15 Ezgi Mola'dan Levent İntepe açıklaması! Ezgi Mola kimdir? Levent İntepe kimdir? - Magazin haberleri
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  • 16 Ezgi Mola'dan Levent İntepe açıklaması! Ezgi Mola kimdir? Levent İntepe kimdir? - Magazin haberleri
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  • 17 Ezgi Mola'dan Levent İntepe açıklaması! Ezgi Mola kimdir? Levent İntepe kimdir? - Magazin haberleri
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  • 18 Ezgi Mola'dan Levent İntepe açıklaması! Ezgi Mola kimdir? Levent İntepe kimdir? - Magazin haberleri
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  • 19 Ezgi Mola'dan Levent İntepe açıklaması! Ezgi Mola kimdir? Levent İntepe kimdir? - Magazin haberleri
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  • 20 Ezgi Mola'dan Levent İntepe açıklaması! Ezgi Mola kimdir? Levent İntepe kimdir? - Magazin haberleri
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  • 21 Ezgi Mola'dan Levent İntepe açıklaması! Ezgi Mola kimdir? Levent İntepe kimdir? - Magazin haberleri
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  • 22 Ezgi Mola'dan Levent İntepe açıklaması! Ezgi Mola kimdir? Levent İntepe kimdir? - Magazin haberleri
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  • 23 Ezgi Mola'dan Levent İntepe açıklaması! Ezgi Mola kimdir? Levent İntepe kimdir? - Magazin haberleri
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  • 24 Ezgi Mola'dan Levent İntepe açıklaması! Ezgi Mola kimdir? Levent İntepe kimdir? - Magazin haberleri
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  • 25 Ezgi Mola'dan Levent İntepe açıklaması! Ezgi Mola kimdir? Levent İntepe kimdir? - Magazin haberleri
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