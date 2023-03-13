"EVİMİZİ AÇTIK"

Öte yandan Eser - Berfu Yenenler çifti de enkazdan kurtarılan ailelerini kaybeden iki köpeği sahiplenmişti.

Berfu Yenenler, ailesi ve köpeklerle birlikte çekilen videosunu "Malatya'da enkazdan çıkan, ailesini kaybetmiş iki dünya tatlısı köpeğe evimizi açtık. Yaralarımızı hep birlikte saracağız inanıyorum. Böyle böyle elimizden ne gelirse ne yapabilirsek yapmaya devam edeceğiz" notuyla yayınlamıştı.