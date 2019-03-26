Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı'dan mutluluk pozu

Giriş: 26.03.2019 - 10:52 | Güncelleme:  

Alice Müzikali'nde birlikte rol alan başarılı oyuncular Şükrü Özyıldız ve Ezgi Mola, önceki gün bir alışveriş merkezinin bir etkinliğe katıldı. Mustafa Aksakallı ise etkinlikte sevgilisi Ezgi Mola'yı yalnız bırakmadı

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    Medya sanatçısı, yönetmen ve tasarımcı Refik Anadol'un bir spor ayakkabı firması ile birlikte ürettiği modelin tanıtımı için alışveriş merkezine gelen ünlü oyuncular Şükrü Özyıldız ve Ezgi Mola, tasarımcı ile birlikte bir söyleşiye katılarak ürün hakkında bilgi alıp deneyimledi.

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    Yaklaşık 1 saat süren etkinlikte spor ürünleri inceleyen ve deneyimleyen Şükrü Özyıldız ve Ezgi Mola, söyleşi sonrası sanatçı Refik Anadol ile hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

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    SEVGİLİSİNİ YALNIZ BIRAKMADI

    Ünlü oyuncu Ezgi Mola ise etkinliğe işletmeci sevgilisi Mustafa Aksakallı ile birlikte katıldı. Söyleşi sonrası el ele alışveriş turuna çıkan Mola ve sevgilisi Mustafa Aksakallı, muhabirlerin fotoğraf isteklerini de geri çevirmedi.

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