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Medya sanatçısı, yönetmen ve tasarımcı Refik Anadol'un bir spor ayakkabı firması ile birlikte ürettiği modelin tanıtımı için alışveriş merkezine gelen ünlü oyuncular Şükrü Özyıldız ve Ezgi Mola, tasarımcı ile birlikte bir söyleşiye katılarak ürün hakkında bilgi alıp deneyimledi.