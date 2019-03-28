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"GEÇMİŞE GİTMEYE GEREK DUYMUYORUM"



Oldukça şık görünen Ezgi Mola, kendisi için düzenlenen doğum günü partisi ile ilgili, "Bugün inanılmaz eğleniyorum. Onun için geçmişteki doğum günlerini bir kenara bırakıp geçmişe gitmeye gerek bile duymuyorum. Herkes çok eğleniyor, şarkılar söylüyoruz. Onun için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.