Ezgi Mola yeni yaşını kutladı

Giriş: 28.03.2019 - 08:36 | Güncelleme:  

Güzel oyuncu Ezgi Mola, önceki gece yeni yaşını Arnavutköy'deki bir mekanda dostları ile birlikte kutladı. 36. yaşını kutlayan Ezgi Mola’yı yakın arkadaşları Enis Arıkan, Serenay Sarıkaya, Bergüzar Korel, Esra Erol gibi isimler yalnız bırakmadı. Mekanda sahne platformu kurduran Ezgi Mola, gelen ünlü dostları ile birlikte bol bol şarkı söyleyerek eğlendi. Gecede en dikkat çeken isim Halil Sezai’nin “İsyan” şarkısını söyleyen Serenay Sarıkaya oldu. Mola, sevgilisi Mustafa Aksakallı ile objektiflere mutluluk pozu verdi

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    Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, güzel oyuncu Ezgi Mola, önceki gece yeni yaşını Arnavutköy'deki bir mekanda dostları ile birlikte kutladı. 36. yaşını kutlayan Ezgi Mola’yı yakın arkadaşları Enis Arıkan, Serenay Sarıkaya, Bergüzar Korel, Esra Erol gibi isimler yalnız bırakmadı.

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    Ezgi Mola, doğum gününe kısa bir ara vererek sevgilisi Mustafa Aksakallı ile birlikte gazetecilere poz verdi.

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    "GEÇMİŞE GİTMEYE GEREK DUYMUYORUM"

    Oldukça şık görünen Ezgi Mola, kendisi için düzenlenen doğum günü partisi ile ilgili, "Bugün inanılmaz eğleniyorum. Onun için geçmişteki doğum günlerini bir kenara bırakıp geçmişe gitmeye gerek bile duymuyorum. Herkes çok eğleniyor, şarkılar söylüyoruz. Onun için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

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    "DİZİ SEKTÖRÜ BENİ YORDU"

    Oyuncu Bergüzar Korel, doğum günü partisine yalnız katıldı. Yaklaşık 15 yıl sonra tekrar tiyatro sahnesine döneceği için heyecanlı olduğunu belirterek, "Uzun bir aradan sonra tiyatroya dönmek harika birşey oldu. Tek kişilik bir oyunda sahne alacağım, sık sık provalar yapıyorum" dedi.

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    Dizilere dönmeyeceğini söyleyen Bergüzar Korel, "Ben bu şekilde hayatımdan çok memnunum. Dizi sektörü beni baya yordu diyebilirim. Bu şekilde aileme, eşime, oğluma zaman ayırıyorum ve dinlenebiliyorum" şeklinde konuştu.

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    "DEĞERLİ BİR HEDİYE ALDIM"

    Enis Arıkan yakın arkadaşı Ezgi Mola’nın doğum gününe geç geldi. Kapıda gazetecilerle ayaküstü sohbet etmeyi de ihmal etmeyen Arıkan, gazetecilerin, "Ne hediye aldınız?" sorusuna, "Ezgi’ye sosyal medyada paylaşamayacağı değerli bir   hediye aldım. Bu yüzden size de söyleyemem. Ayıp olur" yanıtını verdi.

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    Geçtiğimiz günlerde sürpriz bir şekilde nikah masasına oturan Şebnem Bozoklu ve  Kanat Atkaya’ya şahitlik eden Enis Arıkan, "Nikahı kimse bilmiyordu, bir tek ben biliyordum. Ailelerin bile haberi yoktu. Kahvaltı diye toplanmıştı herkes. Bana da mecburiyetten söylediler zaten. Nikah şahidiyim, nüfus cüzdanımı evde unutmayayım diye..." dedi.

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    "AŞIK OLDUĞUM BİRİSİ YOK"
     
    Manken Didem Soydan, sosyal medyada yaptığı, "Aşık oldum, kim beddua ettiyse belasını versin" paylaşımıyla ilgili, "Bir markanın etkinliğiydi, o yüzden yazdım. Aşık olduğum birisi yok. Sonrasında 'Yanlış alarm' diye tweet atmıştım zaten" açıklamasında bulundu.

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    Öte yandan, güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ise muhabirlerin sorularına yanıt vermedi.

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    BASINLA ARASINA MESAFE KOYDU

    Sarıkaya'nın menajerleri tarafından özel hayatının Alice Müzikali'nin önüne geçmemesi için sık sık uyarıldığı ve bu yüzden basınla arasına mesafe koyduğu öğrenildi.

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