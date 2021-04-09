"ASLA' DEMEKTEN HOŞLANMIYORUM"

Oyunculukta kırmızı çizgilerinin olduğunu söyleyen Ezgi Şenler şu şekilde konuştu:



'Asla' demekten çok hoşlanmıyorum. Ne zaman 'asla' desem kendimi o şeyi yaparken buluyorum. Yılanlı olan bir sahne gelmesin ne olur... Fobim var. Ama belli olmaz gelirse aşarım belki...