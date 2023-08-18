Ezgjan Alioski fenalaştı,hastaneye kaldırıldı Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak oynayan Ezgjan Alioski, Al-Khaleej ile oynanan maçtan sonra fenalaştı. İşte yaşananlar...

Geçtiğimiz akşam oynanan Al-Ahli ve Al-Khaleej mücadelesi, futbolcular için oldukça zor şartlarda tamamlandı. Mücadele sırasında hava sıcaklığının 41 dereceyi bulduğu belirtildi. Maçta hava sıcaklığından etkilenen futbolculardan biri de Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon Al-Ahli'den kiralamış olduğu Makedonyalı sol bek Ezgjan Alioski oldu.

Makedon sol bekin mücadele sonrasında fenalaştığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu, gün içerisinde taburcu olacağı açıklandı.