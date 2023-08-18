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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Ezgjan Alioski fenalaştı,hastaneye kaldırıldı - Futbol Haberleri

        Ezgjan Alioski fenalaştı,hastaneye kaldırıldı

        Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak oynayan Ezgjan Alioski, Al-Khaleej ile oynanan maçtan sonra fenalaştı. İşte yaşananlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.08.2023 - 10:34
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        Alioski hastaneye kaldırıldı!
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        Geçtiğimiz akşam oynanan Al-Ahli ve Al-Khaleej mücadelesi, futbolcular için oldukça zor şartlarda tamamlandı. Mücadele sırasında hava sıcaklığının 41 dereceyi bulduğu belirtildi. Maçta hava sıcaklığından etkilenen futbolculardan biri de Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon Al-Ahli'den kiralamış olduğu Makedonyalı sol bek Ezgjan Alioski oldu.

        Makedon sol bekin mücadele sonrasında fenalaştığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu, gün içerisinde taburcu olacağı açıklandı.

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