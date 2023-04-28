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F harfi ile başlayan erkek bebek isimlerini sizler için sıraladık. İçeriğimizin devamında F harfi ile başlayan erkek isimleri ve anlamlarını inceleyebilir ve bebeğiniz için en doğru isimde karar kılabilirsiniz.

F ile Başlayan Erkek İsimleri

İnternette en çok aranılan konulardan biri, kız ve erkek çocuk isimleridir. Anne ve baba olmaya hazırlanan çiftlerin araştırdığı bebek isimlerinin her biri, derin bir anlama sahiptir. Bazıları modern hayata uygun olup, bazıları ise geçmişten günümüze gelmeyi başarmış klasik isimlerdir. Son yıllarda henüz pek bilinmeyen isimler popüler hale gelmiştir. Bu kategoride yer alan isimler, anlam bakımından da istenileni vermektedir. Bu aralar F ile başlayan erkek bebeği isim önerilerini merak ediyor olabilirsiniz. Bu süreci en doğru şekilde yönetmek ve en anlamlı ismi bulmak biraz zorlayıcı olsa da işinizi kolaylaştırmak için F ile başlayan erkek bebeği isimlerini sizler için araştırdık.

F Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri ve Anlamları

Fadıl: Fetheden, fazilet sahibi, üstün, erdemli

Fetheden, fazilet sahibi, üstün, erdemli Fahir: 1) Onurlu, şerefli. 2) İftihar edilen, övülen.

1) Onurlu, şerefli. 2) İftihar edilen, övülen. Fahrettin: 1) Din büyüğü. 2) Övülen kişi. 3) Keskin kılıç.

1) Din büyüğü. 2) Övülen kişi. 3) Keskin kılıç. Fahri: 1) Onursal. 2) Şerefli bir şekilde yürütülen iş.

1) Onursal. 2) Şerefli bir şekilde yürütülen iş. Faik: Manevi olarak üstün, yüksek

Manevi olarak üstün, yüksek Falih: Başarı kazanan, mutlu olan kişi

Başarı kazanan, mutlu olan kişi Faruk: Adil, haklı ile haksızı ayıran kişi

Adil, haklı ile haksızı ayıran kişi Fatih: Zafer kazanan, fetheden hükümdar

Zafer kazanan, fetheden hükümdar Fazıl: Faziletli

Faziletli Fazlı: Erdemli

Erdemli Fehmi: Anlayış gösteren kişi

Anlayış gösteren kişi Ferdi: Kişiye özgü olan

Kişiye özgü olan Ferda: Gelecek, yarın

Gelecek, yarın Ferhan: Sevinçli, memnun, neşeli

Sevinçli, memnun, neşeli Ferhat: Yenen, güçlükler karşısında başarılı olan, bir yeri ele geçiren

Yenen, güçlükler karşısında başarılı olan, bir yeri ele geçiren Ferkan: Güçlü, saygın kişi

Güçlü, saygın kişi Feridun: Eşi benzeri olmayan

Eşi benzeri olmayan Ferit: 1) Bereket. 2) Avcı kuş. 3) Donmuş, katılaşmış.

1) Bereket. 2) Avcı kuş. 3) Donmuş, katılaşmış. Ferruh: Kutsal

Kutsal Fethi: Fetihle, zaferle ilgili

Fetihle, zaferle ilgili Fevzi: Zafer, üstünlük, galibiyet

Zafer, üstünlük, galibiyet Feyyaz: Bereketli ve verimli

Bereketli ve verimli Feyzullah: Allah’ın bereketli ve bolluğu

Allah’ın bereketli ve bolluğu Feza: Sema, uzay

Sema, uzay Fırat: Ülkemizde bulunan bir nehrin ismi

Ülkemizde bulunan bir nehrin ismi Fikret: Zihin, anlayış, akıl

Zihin, anlayış, akıl Fikri: Düşünülerek oluşturulan

Düşünülerek oluşturulan Fuat / Fuad: Gönül, kalp

Gönül, kalp Furkan: Hak ile bâtılı ayırma, belirleme

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