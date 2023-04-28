F harfi ile başlayan erkek bebek isimlerini sizler için sıraladık. İçeriğimizin devamında F harfi ile başlayan erkek isimleri ve anlamlarını inceleyebilir ve bebeğiniz için en doğru isimde karar kılabilirsiniz.
F ile Başlayan Erkek İsimleri
İnternette en çok aranılan konulardan biri, kız ve erkek çocuk isimleridir. Anne ve baba olmaya hazırlanan çiftlerin araştırdığı bebek isimlerinin her biri, derin bir anlama sahiptir. Bazıları modern hayata uygun olup, bazıları ise geçmişten günümüze gelmeyi başarmış klasik isimlerdir. Son yıllarda henüz pek bilinmeyen isimler popüler hale gelmiştir. Bu kategoride yer alan isimler, anlam bakımından da istenileni vermektedir. Bu aralar F ile başlayan erkek bebeği isim önerilerini merak ediyor olabilirsiniz. Bu süreci en doğru şekilde yönetmek ve en anlamlı ismi bulmak biraz zorlayıcı olsa da işinizi kolaylaştırmak için F ile başlayan erkek bebeği isimlerini sizler için araştırdık.
F Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri ve Anlamları
- Fadıl: Fetheden, fazilet sahibi, üstün, erdemli
- Fahir: 1) Onurlu, şerefli. 2) İftihar edilen, övülen.
- Fahrettin: 1) Din büyüğü. 2) Övülen kişi. 3) Keskin kılıç.
- Fahri: 1) Onursal. 2) Şerefli bir şekilde yürütülen iş.
- Faik: Manevi olarak üstün, yüksek
- Falih: Başarı kazanan, mutlu olan kişi
- Faruk: Adil, haklı ile haksızı ayıran kişi
- Fatih: Zafer kazanan, fetheden hükümdar
- Fazıl: Faziletli
- Fazlı: Erdemli
- Fehmi: Anlayış gösteren kişi
- Ferdi: Kişiye özgü olan
- Ferda: Gelecek, yarın
- Ferhan: Sevinçli, memnun, neşeli
- Ferhat: Yenen, güçlükler karşısında başarılı olan, bir yeri ele geçiren
- Ferkan: Güçlü, saygın kişi
- Feridun: Eşi benzeri olmayan
- Ferit: 1) Bereket. 2) Avcı kuş. 3) Donmuş, katılaşmış.
- Ferruh: Kutsal
- Fethi: Fetihle, zaferle ilgili
- Fevzi: Zafer, üstünlük, galibiyet
- Feyyaz: Bereketli ve verimli
- Feyzullah: Allah’ın bereketli ve bolluğu
- Feza: Sema, uzay
- Fırat: Ülkemizde bulunan bir nehrin ismi
- Fikret: Zihin, anlayış, akıl
- Fikri: Düşünülerek oluşturulan
- Fuat / Fuad: Gönül, kalp
- Furkan: Hak ile bâtılı ayırma, belirleme
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