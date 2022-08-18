Formula 1'de sezonun ortalarındayken yarışçılar arasında kıyasıya mücadele de devam ediyor. Şu an liderliği elinde bulunduran Max Verstappen bu sezona çok başarılı bir başlangıç yapmıştı. Son dünya şampiyonu Verstappen bu sene de şampiyonluğu istiyor. Peki, bu sezonunun bir sonraki yarışı olan Belçika GP 2022 yarışı ne zaman, hangi kanalda ve Fomula1 güncel puan durumu nedir?

BELÇİKA GP 2022

26 ve 27 Ağustos'ta antreman turlarına başlayacak olan pilotlar yine 27 Ağustos akşam saat 17.00'da sıralama turlarına başlayacaklar. Belçika GP'nin yarış günü ise 28 Ağustos 2022. Pilotlar kozlarını paylaşmak için direksiyon başına geçecekler.

BELÇİKA GP 2022 HANGİ KANALDA?

Formula 1 seansları S Sport 2 ve F1 TV üzerinden canlı yayınlanacak.

BELÇİKA GP ÖNCESİ F1 PUAN DURUMU