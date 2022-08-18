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Haberler Motor Sporları Formula 1 F1 Belçika GP 2022 yarış ne zaman? F1 güncel puan durumu nedir? F1 sıradaki yarış ne zaman?
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F1 Belçika GP 2022 yarışı ne zaman, hangi kanalda? F1 güncel puan durumu nedir?

F1'in 2022 sezonunda sıradaki yarış için heyecan dorukta. En yüksek bütçeli sporlardan biri olan F1 macerası, bu sefer Belçika'da devam edecek. Yarış severler yarış gününü ve güncel puan durumunu merak ediyorlar. Peki, F1 Belçika GP 2022 yarış ne zaman ve Formula 1 güncel puan durumu nedir?

F1 Belçika GP 2022 yarış ne zaman? F1 güncel puan durumu nedir? F1 sıradaki yarış ne zaman?

Formula 1'de sezonun ortalarındayken yarışçılar arasında kıyasıya mücadele de devam ediyor. Şu an liderliği elinde bulunduran Max Verstappen bu sezona çok başarılı bir başlangıç yapmıştı. Son dünya şampiyonu Verstappen bu sene de şampiyonluğu istiyor. Peki, bu sezonunun bir sonraki yarışı olan Belçika GP 2022 yarışı ne zaman, hangi kanalda ve Fomula1 güncel puan durumu nedir?

BELÇİKA GP 2022

26 ve 27 Ağustos'ta antreman turlarına başlayacak olan pilotlar yine 27 Ağustos akşam saat 17.00'da sıralama turlarına başlayacaklar. Belçika GP'nin yarış günü ise 28 Ağustos 2022. Pilotlar kozlarını paylaşmak için direksiyon başına geçecekler.

BELÇİKA GP 2022 HANGİ KANALDA?

Formula 1 seansları S Sport 2 ve F1 TV üzerinden canlı yayınlanacak.

BELÇİKA GP ÖNCESİ F1 PUAN DURUMU

1 Netherlands Max Verstappen 258 - 25/1 - 34 26/1 25/1 15/3 25/1 25/1 6/7 27 25/1 25/1 - - - - - - - - -
2 Monaco Charles Leclerc 178 26/1 19/2 26/1 15 18/2 - 12/4 - 10/5 12/4 32 - 8/6 - - - - - - - - -
3 Mexico Sergio Perez 173 - 12/4 18/2 24 12/4 19/2 25/1 19/2 - 18/2 4 12/4 10/5 - - - - - - - - -
4 United Kingdom George Russell 158 12/4 10/5 15/3 12 10/5 15/3 10/5 15/3 12/4 - 17 15/3 15/3 - - - - - - - - -
5 Spain Carlos Sainz Jr. 156 18/2 15/3 - 5 15/3 12/4 18/2 - 19/2 25/1 6 11/5 12/4 - - - - - - - - -
6 United Kingdom Lewis Hamilton 146 15/3 1/10 12/4 - 8/6 10/5 4/8 12/4 15/3 16/3 16 18/2 19/2 - - - - - - - - -
7 United Kingdom Lando Norris 76 - 6/7 10/5 19 - 4/8 9/6 2/9 - 8/6 6 6/7 6/7 - - - - - - - - -
8 France Esteban Ocon 58 6/7 8/6 6/7 - 4/8 6/7 - 1/10 8/6 - 13 4/8 2/9 - - - - - - - - -
9 Finland Valtteri Bottas 46 8/6 - 4/8 12 6/7 8/6 2/9 - 6/7 - - - - - - - - - - - - -
10 Spain Fernando Alonso 41 2/9 - - - - 2/9 6/7 6/7 2/9 10/5 1 8/6 4/8 - - - - - - - - -
11 Denmark Kevin Magnussen 22 10/5 2/9 - 3 - - - - - 1/10 6 - - - - - - - - - - -
12 Australia Daniel Ricciardo 19 - - 8/6 3 - - - 4/8 - - 2 2/9 - - - - - - - - - -
13 France Pierre Gasly 16 - 4/8 2/9 - - - - 10/5 - - - - - - - - - - - - - -
14 Germany Sebastian Vettel 16 - - - 4 - - 1/10 8/6 - 2/9 - - 1/10 - - - - - - - - -
15 Germany Mick Schumacher 12 - - - - - - - - - 4/8 8 - - - - - - - - - - -
16 Japan Yuki Tsunoda 11 4/8 - - 6 - 1/10 - - - - - - - - - - - - - - - -
17 China Guan Yu Zhou 5 1/10 - - - - - - - 4/8 - - - - - - - - - - - - -
18 Canada Lance Stroll 4 - - - 1 1/10 - - - 1/10 - - 1/10 - - - - - - - - - -
19 Thailand Alexander Albon 3 - - 1/10 - 2/9 - - - - - - - - - - - - - - - - -
20 Canada Nicholas Latifi - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
21 Germany Nico Hulkenberg - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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