Fabrikada gaz sızıntısı: 18 işçi hastaneye kaldırıldı
Bolu'da beyaz et üretimi yapan bir firmaya ait fabrikada amonyak gazından zehirlenen 18 işçi hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bolu'da beyaz et üretimi yapan bir firmaya ait fabrikanın kesimhanesinde işçilerde baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleri görülmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
AFAD ekiplerince fabrikada yapılan kontrollerde amonyak gazı sızıntısı tespit edildi.
Gazdan etkilenen 18 işçi, özel kıyafetli sağlık ekipleri tarafından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) Merkezi'ne getirildi.