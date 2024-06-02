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        Haberler Gündem Güncel Fabrikada gaz sızıntısı: 18 işçi hastaneye kaldırıldı | Son dakika haberleri

        Fabrikada gaz sızıntısı: 18 işçi hastaneye kaldırıldı

        Bolu'da beyaz et üretimi yapan bir firmaya ait fabrikada amonyak gazından zehirlenen 18 işçi hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 13:36 Güncelleme: 02.06.2024 - 13:39
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        Bolu'da beyaz et üretimi yapan bir firmaya ait fabrikanın kesimhanesinde işçilerde baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleri görülmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

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        AFAD ekiplerince fabrikada yapılan kontrollerde amonyak gazı sızıntısı tespit edildi.

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        Gazdan etkilenen 18 işçi, özel kıyafetli sağlık ekipleri tarafından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) Merkezi'ne getirildi.

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        Merkezde gazdan arındırıldıktan sonra İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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        Bu arada sızıntı sorunu giderilen fabrikada, AFAD ekipleri gaz tahliye çalışması yürüttü.

        #Bolu
        #fabrikada amonyak sızıntısı
        #zehirlenme
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