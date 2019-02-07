Aylık aktif 2.3 milyarı aşan kullanıcısı ile dünyanın en büyük sosyal ağı olan Facebook, kuruluşunun 15. yılını kutluyor. 2004 yılının şubat ayında açılan Facebook, kuruluşunun 15. yılı nedeniyle özel bir infografik hazırladı. İnfografikte sosyal ağın 2004 yılından bu yana yaşadığı önemli kilometre taşlarına da yer verildi.

Bu süreçte Instagram ve WhatsApp’ı satın alarak bünyesine katan Facebook, hazırladığı 15. yıl infografiğinde haber kaynağı, sayfalar, beğeniler, zaman tüneli, gruplar gibi özelliklerin yanısıra, yıl yıl Messenger, Oculus, Facebook Watch ve Facebook Portal gibi teknolojik yenilikleri de ne zaman sunduğunu bir araya getirdi.

15. yaş günü vesilesiyle Facebook, insanların haber kaynağında görebilecekleri kişiselleştirilmiş “Together in Friendship” videoları da yayınladı.

Sosyal ağdan konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“2004 yılında karşılıklı etkileşim ve iletişim üzerine kurulu sağlıklı arkadaşlıkları temel alarak kurulan ve günümüzde 2.3 milyar insanın her gün arkadaşları ve aileleriyle bağlantıda kalmak, dünyada olup bitenleri keşfetmek ve kendileri için önemli olan şeyleri paylaşmak ve ifade etmek için kullandıkları bir platform haline gelen Facebook, bu hafta 15. yaş gününü kutluyor.”

Facebook'un 15. yaş günü kapsamında hazırladığı infrografik şöyle: