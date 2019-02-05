Sosyal ağ Facebook, 15. yaşına girdi. 2004 yılının 4 Şubat’ında açılan Facebook’un kuruluş yıldönümü ile ilgili olarak açıklama yapan sosyal ağın kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg, “15 yıl önce bugün üniversitede yurt odamda Facebook web sitesinin ilk sürümünü hayata geçirdim. O zamanlar, neredeyse her şeyi bulmak için birçok web sitesi vardı: Kitap, müzik, haber, bilgi, işletmeler… Aslında en çok önemli olan şey hariç: İnsanlar. Ben de insanların etrafında organize edilmiş basit bir web sitesi kurdum, istediğimiz insanlarla bağlantı kurmak ve bizim için önemli olan şeyleri paylaşmak” dedi.
“Harika bir 15 yıl geçirdik” diyen Zuckerberg, kişisel Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, şunları söyledi: “Birkaç hafta içinde Harvard öğrencilerinin üçte ikisi neredeyse her gün Facebook ' u kullanıyordu. Birkaç ay içinde neredeyse 30 okulda açtık. Bir yıl içinde, bir milyondan fazla öğrenci siteye giriyordu. 100 milyon kişinin birbirine bağlanması yaklaşık 4 yıl sürdü ve 1 milyar kişinin bağlanması 10 yıldan az bir süre kaldı. Bugün ise yaklaşık 2.7 milyar kişi hizmetlerimizi kullanıyor.”
2018 yılı sonu itibariyle Facebook’un günlük aktif kullanıcı sayısı 1 milyar 523 milyona, aylık aktif kullanıcı sayısı ise 2 milyar 320 milyona ulaşmış durumda. 2012 yılının mayıs ayında halka arz edilerek ABD borsalarında işlem görmeye başlayan Facebook’u piyasa değeri, şu anda 483 milyar dolar.
15 yıllık tarihinde Instagram ve WhatsApp gibi dev satın almalara da imza atan Facebook, he ne kadar özellikle geçen yıl veri skandallarıyla sarsılsa da, 2018 yılında gelirleri yüzde 37 artışla 40 milyar doları, net kârı da yüzde 39 artışla 22 milyar doları geçti.
Peki, Zuckerberg’in 2014 yılında “The Facebook” adıyla kullanıma açtığı ve 2005’te Facebook” adını alan sosyal ağ, 15 yıl önce nasıldı?
İşte Facebook’un Şubat 2004’teki giriş sayfası:
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