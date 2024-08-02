Facebook açık mı, kapatılacak mı? Facebook erişim engeli var mı, son durum ne?
Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Instagram, Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) tarafından engellendi. Instagram'a getirilen erişim engelinin ardından gözler Facebook'a çevrildi. Bu kapsamda sosyal medya kullanıcıları ''Facebook açık mı, kapatılacak mı'' sorularına yanıt aramaya başladı. Konu ile ilgili araştırmalar sürüyor. Peki, Facebook erişim engeli var mı, son durum ne? İşte yanıtı...
Dünyada milyonlarca kullanıcısı bulunan sosyal medya platform Instagram’a giriş yapılamıyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) "site bilgileri sorgu sayfasında", Instagram'a erişim engeli kararı alındığı belirtildi. Alınan bu kararın ardından şirketin diğer sosyal medya platformu Facebook’a da erişim engeli getirilip getirilmediği merak ediliyor. Peki, Facebook açık mı, kapatılacak mı, erişim engeli var mı? Facebook çöktü mü, son durum ne?
FACEBOOK AÇIK MI, KAPATILACAK MI, ERİŞİM ENGELİ GELECEK Mİ?
Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Instagram, Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) tarafından engellendi.
Instagram'ın engellenmesinin ardından şirketin diğer sosyal medya platform Facebook’a da erişim engeli getirilip getirilmediği merak konusu oldu.
Facebook ile ilgili Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından uygulanan bir karar bulunamadı.
FACEBOOK ÇÖKTÜ MÜ?
Instagram'ın BTK tarafından engellenmesi Facebook’u etkilemedi. Platforma kullanıcılar sorunsuz bir şekilde erişim sağlayabiliyor.
Facebook’a giriş yapmakta sorun yaşayan kullanıcılar ilk olarak ağ bağlantısını kontrol etmelidir. Ardından telefonlarının mobil marketlerinden uygulamanın güncel olup olmadığına bakılabilir.
Bir sorun yaşıyorsanız uygulamanın son sürümünü telefona indirip tekrar deneyiniz. Sorun çözülmediği takdirde masaüstü veya diğer seçenekler ile giriş yapabilirsiniz.
INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?
ABD merkezli teknoloji şirketi META'nın sahip olduğu sosyal medya platformu Instagram, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından engellendi.
BTK'nın resmi sitesinde konuyla ilgili olarak "instagram.com, 02/08/2024 tarihli ve 490.05.01.2024.-608903 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişime engellenmiştir" açıklaması yapıldı.
KARARIN NEDENİ HAKKINDA RESMİ AÇIKLAMA
BTK'dan yapılan açıklamada, 'Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı.' denildi.
Karar sonrası Türkiye'den Instagram'a erişim sağlanamıyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun internet sitesinde erişim engelinin süresine ilişkin bilgi yer almıyor.
RE'SEN YETKİ KULLANILDI
Öte yandan, CNBC-e tarafından edinilen bilgiye göre, BTK Instagram'ı erişime engellerken re'sen kapatma yetkisini kullandı.
BTK'nın, Filistin ve İsmail Haniye suikastı sonrası paylaşımlara getirilen engeller nedeniyle bu kararı aldığı belirtiliyor. Re'sen kapatma kararlarında 24-48 saat arasında mahkeme kararı alınması gerekiyor. Mahkemeden ilgili kararın bugün alınması bekleniyor.