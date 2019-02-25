Facebook'un, kullanıcılarını tatmin edecek bir yenilik geliştirememiş olması ve hakkında gündeme gelen şikayetlerden sonra milyonlarca Facebook kullanıcısı hesaplarını silmeni yollarını aramaya başladı. "Facebook hesabı kalıcı olarak nasıl silinir?" sorusu Google aramalarının en üst sıralarında yer almaya başladı.

FACEBOOK HESABINI KALICI OLARAK SİLME ÖNCESİ BİLMENİZ GEREKENLER

Facebook hesabını kalıcı olarak silmeden önce dikkat etmeniz gereken birtakım hususlar var. Bunlar:

-Facebook hesabınızı kapattığınızda eğer sayfanız veya gruplarınız var ve o sayfa ve grupların da tek yöneticisi sizseniz, hesapla birlikte sayfa veya gruplar da silinecektir. Eğer sayfanın silinmesini istemiyorsanız ikinci bir yönetici eklemeniz yeterli.

- Silinen hesap bir daha hiçbir şekilde yeniden açılamıyor. Bu nedenle Facebook hesap silme öncesinde iki kere düşünün.

- Facebook üzerinde yaptığınız bazı şeylerse hesabınızda tutulmaz. Örnek vermek gerekirse, hesabınızı silseniz bile arkadaşınıza gönderdiğiniz mesajlar onda kayıtlı kalabilir. Bu bilgiler, siz hesabınızı sildikten sonra da kalır.

- Hesabınızı sildiğinizde diğer insanlar sizin profilinizi hiçbir şekilde görmeyecektir. Yine de tüm verilerin silinmesi hayli vakit alabilir. Hesabınıza bağlı durum güncellemeleri, fotoğraflar ve videolar yedek bir sistemde tutulmaktadır. Tüm verilerin ortadan kalkması için 90 güne kadar beklemeniz gerekebilir. Bu süre sizin Facebook Hesap Silme işleminizden bağımsız olarak ilerler.

Peki Facebook hesabını kalıcı olarak silme ve bir daha açılmamasını sağlamak isteyen kullanıcılar, hangi yöntemi izlemeli?

FACEBOOK HESABINI KALICI OLARAK SİLME

- Facebook sayfanızın sağ üst köşesinden “Ayarlar”a girin.

- Ardından “Genel Hesap Ayarları”nda “Facebook Bilgilerine Git” linkini tıklayın.

- Açılan sayfada karşınıza çıkan “Hesabını ve Bilgilerini Sil”e ve ardından “Hesabı Sil”e tıklayarak, Facebook hesabınızı kalıcı olarak silebilirsiniz.

Facebook hesabınızı daha kısa yoldan kalıcı olarak silmek istiyorsanız; aşağıdaki bağlantıya giderek “Hesabımı Sil” butonuna tıklamanız gerekiyor.

https://www.facebook.com/help/delete_account

Son olarak açılacak popup penceresine Facebook şifrenizi ve güvenlik kodunu girin. Böylece hesap silme talebiniz işleme konulacaktır.

Facebook hesap silme işlemi sonrası 1 ay boyunca hesabınızı hiçbir şekilde açmamanız gerekiyor. Aksi takdirde hesap kapatma işleminiz sıfırlanır ve hesap kapatmak için yeniden işlem yapmanız gerekir.