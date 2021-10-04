Sosyal medya devi Facebook ve grup şirketleri Instagram ile WhatsApp'ta Türkiye saati ile 18:40 civarında başlayan global erişim sorunu, 3 saati aşkın süredir devam ederken, yaşanan çöküş nedenyile ortaya çıkan zarara ilişkin ilk rakamlar da gelmeye başladı.

Küresel internet kesintilerini izleyen NetBlocks'un hesaplamalarına göre Facebook, Instagram ve WhatsApp'a, dünya genelinde ve aynı anda erişilememesinin küresel ekonomiye 1 saatlik maliyeti 161 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

Türkiye saati ile 18:40 civarında başlayan kesintinin 3. saatini de geride bıraktığı hesaplandığında, Facebook ve çatısı altındaki WhatsApp ile Instagram'da yaşanan sorunun global ekonomik maliyeti de 484 milyon doları bulmuş durumda. Bu rakamın Facebook, WhatsApp ve Instagram'daki sorun devam ettikçe arttığını da belirtmekte fayda var.

ŞİMDİDEN 56 MİLYAR DOLAR ERİDİ!

Öte yandan Facebook'ta bu akşam saatlerinde başlayan ve son yıllarda yaşanan en büyük erişim sorunu olarak şimdiden kayıtlarda yerini alan çöküş, sosyal medya devinin ABD borsalarında işlem gören hisselerini de sarstı.

NASDAQ Endeksi'nde işlem gören Facebook hisseleri seans içinde yüzde 7'ye yakın düştü. Facebook'un 1 Ekim Cuma günü 967 milyar dolar seviyesinde olan piyasa değeri de bugün yaşanan global çöküşün etkisiyle sadece bir kaç saat içinde 56 milyar dolar eridi.