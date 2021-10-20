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Haberler Teknoloji Facebook'un adı mı değişecek? SON DAKİKA: Kritik tarih belli oldu - Teknoloji haberleri
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Facebook yeni çatı şirketi kuracak

Facebook, şirketin adını değiştirmeye hazırlanıyor. Buna göre farklı isimli bir çatı şirket kurulacak, Facebook ise Instagram gibi sadece bir uygulama adı olarak kalacak. Yeni şirketin isminin 28 Ekim'de açıklanması bekleniyor

Facebook'un adı mı değişecek? SON DAKİKA: Kritik tarih belli oldu - Teknoloji haberleri
HABERTURK.COM

Facebook, şirket ismini değiştirmek için gelecek hafta harekete geçmeye hazırlanıyor.

The Verge'ün konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'in şirketin yeni ismi konusunda atılacak adımı 28 Ekim'de yapılacak Connect konferansında açıklamayı planladığı, ancak açıklamanın daha erken de gelebileceği belirtildi.

Haberde yer alan bilgilere göre Facebook, uygulama ismi olarak korunacak, ancak Instagram ve WhatsApp'ı da bünyesinde bulunduran Facebook şirketi bir ana şirket altına taşınacak.

Bu adımın 2004 yılında kurulan Facebook'un sadece bir sosyal medya şirketi olmama hedefini yansıttığı ifade edildi.

Facebook 2004'te ilk olarak 'TheFacebook' ismiyle açılmıştı. 2005'te 'the' gitti sadece 'Facebook' kaldı.

2015 yılında da artık 'sadece bir arama motoru olmayan' Google, Alphabet isimli çatı şirketini kurmuştu.

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