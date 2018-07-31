Facebook’un mesajlaşma uygulaması Messenger’ın her sohbeti görebileceğiniz, görüntü konuşma yapabileceğiniz bir uygulama. Ancak Facebook’a farklı kişiler tarafından gelen mesajları silmek için bir kısa yol yok. Masaüstü ve mobil üzerinden Facebook Messenger’ı incelendiğinde silme işleminin sohbet üzerinden yapılabildiği görülür. Yani tek bir kişi ile yaptığınız Facebook yazışmasını tek seferde silebilirsiniz. İsterseniz o kişi ile olan yazışmanızda seçtiğiniz mesajları da silebilirsiniz ama farklı kişilerden gelen mesajları toplu olarak silemezsiniz. Peki Facebook’ta mesaj silme işlemi nasıl yapılır? Sohbet silme ve tek tek mesaj silme işlemi hakkında bilmeniz gerekenler...
FACEBOOK’TA TÜM SOHBETİ SİLME İŞLEMİ
Facebook Messenger’da yaptığınız bir görüşmeyi tek bir işlem yaparak topluca silebilirsiniz. Ancak burada tek kişi yaptığınız bir görüşmeden söz ediyoruz. Seçtiğiniz kişi ile tüm sohbet geçmişinizi ne kadar uzun ya da geçmişe dayalı olsa da silebilirsiniz.
- Facebook mesenger’ı açın, tüm sohbetlerinizin sıralanacak,
- Silmek istediğiniz sohbetin üzerine gelin, “Ayarlar” işaretine tıklayın ve sil seçeceğini tıklayın
- Uyarı mesajı göreceksiniz (Bu işlem, konuşma geçmişini kalıcı olarak silecektir) Sil seçeceğini tekrar seçin.
- Seçtiğiniz kişi ile tüm sohbetiniz silinecektir.
TEK TEK MESAJ SİLME
Facebook bir sohbet üzerinden seçtiğiniz mesajları silmenize izin verir. Tek tek mesaj silmek için aşağıdaki adımları izleyin
- Facebook mesenger’ı açın, tüm sohbetlerinizin sıralanacak,
- Mesaj silmek istediğiniz sohbeti açın
- Silmek istediniz mesajın üzerine gelin
- Mesajın başında “…” göreceksiniz tıklayın
- Sil seçeceğini tıklayın
- Seçtiğiniz mesaj silinecektir.
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