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Fade Gıda halka arz oluyor! Halka arz 29-30 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek

Fade Gıda'nın payları 2,40 TL fiyatla satışa sunulacak. Halka arzın ilk günü yeterli talep gelmesi halinde Çarşamba günü dağıtım işlemi gerçekleştirilecek. Bu yılın üçüncü halka arzı, 29-30 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Fade Gıda

İzmir'li şirket Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret AŞ'nin sermayesinin yüzde 27'sinin halka arzına Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onay verdi. Buna göre borsada FADE koduyla işlem görecek şirket, 2.4 lira fiyatla yarın satışa çıkacak.

225 MİLYON TL AKTİF BÜYÜKLÜĞE SAHİP

1995 yılında 7 ton kurutulmuş domates üretimi ile faaliyetlerine başlayan Fade Gıda, zaman içinde üretim kapasitesini 2.964 tona çıkardı, 2019 yılı itibarıyla 1.457 ton kurutulmuş domates üretimi gerçekleştirdi. Başta AB ülkeleri ve ABD olmak üzere Kanada, İsrail, Brezilya ve Arjantin'e kurutulmuş domates ihracatı gerçekleştiren şirketin aynı zamanda yüzde 100 bağlı ortaklığı Hade Fidecilik ile fide üretim faaliyetleri bulunuyor.

BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

FADE.HE [Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemiyle Halka Arz]

Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş., Miktar: 18.000.000 TL nominal, Aracı: IYF, Kapanış Tarihi: 30.07.2020, Fiyat: 2,40 TL

Halka arz emir toplama 10:30-13:00 saatleri arasında yapılmaktadır.

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