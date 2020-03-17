Fadik Sevin Atasoy kendi yazıp oynadığı tek kişilik müzikali 'MUSE Bir Esin Perisi' ile İngiltere'deki Brighton Festivali'ne davet edildi. Atasoy, 1 - 31 Mayıs arasında gerçekleştirilecek olan festivalde 'MUSE Bir Esin Perisi'ni 3 gün sahneleyecek.

Fadik Sevin Atasoy, The Warren Tiyatrosu tarafından Newcomer Awards'ta 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülüne aday gösterildi.

Fadik Sevin Atasoy heyecanını paylaşırken, "Geçtiğimiz yıl da Birleşik Krallık'ın en önemli festivallerinden biri olan Edinburg Festivali'nde 'MUSE Bir Esin Perisi'ni İngilizce oynadım. Bu uluslararası festivallere oyunumuzun seçilmiş olması, bu festivaller içerisinde aday gösterilmek ve tabii ki hakkımızda çıkan olumlu eleştiriler beni son derece gururlandırıyor ve mutlu ediyor. İngiltere'nin en önemli festivali olduğu için Brighton Festivali de bu anlamda benim için çok önemli. Aday gösterildiğim için de gurur duyuyorum" dedi.