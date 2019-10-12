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Fahrettin Altun'dan ABD Senatörü Lindsey Graham'a anlamlı mesaj!

HABERTURK.COM

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD'nin Güney Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham'a yönelik paylaştığı mesajda, "Terör örgütü PKK-YPG ilişkisi, siz de dahil olmak üzere ABD yetkilileri tarafından iyi bilinmektedir. @LindseyGrahamSC. Sonunda, Başkan Trump, Obama yönetimini bu konuda eleştirdi. Senatör, “Türkiye Suriye Kürtlerine saldırıyor” demek ikiyüzlülük değil mi?" dedi

PKK-YPG ilişkisi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sabah saatlerinde önemli bir paylaşımda bulundu. Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin Güney Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham'ın cümlelerine yer vererek, terör örgütü PKK ile YPG'nin nasıl iç içe olduğuna dikkat çekti.

İŞTE ALTUN'UN GRAHAM'A GÖNDERDİĞİ TWEET

Altun İngilizce yazdığı tweetinde, "Terör örgütü PKK-YPG ilişkisi, siz de dahil olmak üzere ABD yetkilileri tarafından iyi bilinmektedir. @LindseyGrahamSC. Sonunda, Başkan Trump, Obama yönetimini bu konuda eleştirdi. Senatör, “Türkiye Suriye Kürtlerine saldırıyor” demek ikiyüzlülük değil mi?" dedi.

 

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