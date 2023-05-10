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Fahrettin Altun: İletişimi sistematik bir biçimde yönetmeyi hedefledik

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Medyadan akademiye, iletişimin tüm paydaşlarıyla kapsayıcı bir ekosistem kurmaya çalıştık. Esasında iletişimi sistematik bir biçimde yönetmeyi hedefledik. Bu doğrultudaki bütün çabalarımızı 'Türkiye İletişim Modeli' olarak kurumsallaştırdık" dedi.

Fahrettin Altun: İletişimi sistematik bir biçimde yönetmeyi hedefledik
DHA

Fahrettin Altun, Ankara'da başkanlık konferans salonunda düzenlenen 'Türkiye İletişim Modeli' programında konuştu. Altun, günümüzde iletişim alanında ulusal ve uluslararası boyutta güçlü bir performans sergilemenin tüm devletlerin önceliği haline geldiğini belirterek, "Türkiye'nin bu alandaki ihtiyacını gören Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte İletişim Başkanlığı'nı kurdu. Bu vizyoner adımla Türkiye'nin iletişimi kurumsal bir yapıda yürütülmeye başlandı" dedi.

"BİRÇOK ÜLKEYLE İŞ BİRLİKLERİNE İMZA ATTIK"

Altun, bu süreçte Türkiye markasını güçlendirecek adımları hayata geçirdiklerini belirterek, "Birçok ülkeyle stratejik iletişim alanında iş birliklerine imza attık. Milletimiz ile devletimiz arasındaki iletişim akışını yönetme, etkin ve nitelikli bir medya alanına katkı verme doğrultusunda da büyük bir gayret ortaya koyduk. Elbette yurt içinde ve yurt dışında ülkemize ve kurumlarımıza yönelik sistematik dezenformasyonla da büyük bir mücadele yürüttük. Genel hatlarıyla özetlemeye çalıştığım bu başlıklar altında; yayınlardan sempozyumlara, stratejik iletişimin tüm enstrümanlarını etkili bir şekilde kullanarak bugüne kadar yüzlerce faaliyet ve çalışma gerçekleştirdik. Öte yandan bağlı kurumlarımız TRT, Anadolu Ajansı ve Basın İlan Kurumu'nun imkan ve kapasitesini ulusal iletişim politikamız doğrultusunda yönetmeye gayret ettik. Medyadan akademiye, iletişimin tüm paydaşlarıyla kapsayıcı bir ekosistem kurmaya çalıştık. Esasında iletişimi sistematik bir biçimde yönetmeyi hedefledik. Bu doğrultudaki bütün çabalarımızı 'Türkiye İletişim Modeli' olarak kurumsallaştırdık" diye konuştu.

"HER ZAMAN HAKİKATİ SAVUNDUK"

İletişim Başkanlığı olarak yürüttükleri bütün faaliyetlerinde bağlı kaldıkları temel ilkenin her zaman hakikat olduğunu vurgulayan Altun, "Hakikatin bu derece tahrif edildiği; yalanın, çarpıtmanın öne çıkarılmaya çalışıldığı bir dönemde hem kendi halkımıza hem de dünya kamuoyuna doğruyu, gerçeği, hakikati anlatmanın peşinde olduk. Elbette, içeride ve dışarıda birilerinin sistematik yalan çarklarına çomak soktuğumuzda ve dezenformasyon tezgahlarını yerle bir ettiğimizde, doğrudan saldırılara da maruz kaldık. Ama hiçbirine aldırmadık, aldırmıyoruz. Bir an olsun geri durmadık, durmuyoruz. Her zaman bütün gücümüzle hakikati savunduk, hakikati anlattık. Bu mücadelede Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkemizde ve dünyada yürüttüğü hakikat ve adalet mücadelesinden güç aldık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin her alanda ortaya koyduğu atılım ve mücadelenin iletişim alanında da yansıma bulması için var gücümüzle çalıştık" dedi.

"BU KURUMU DAHA İLERİ TAŞIYACAĞIZ"

Bugün Türkiye'nin İletişim Başkanlığı'nın önemini gördüğünü belirten Altun, şöyle konuştu: "İçeride ve dışarıda ülkemiz aleyhine kara propagandaların bertaraf edilmesinden CİMER aracılığıyla devlet-millet ilişkisini güçlendiren hizmetler sunulmasına, sistematik dezenformasyonla mücadele edilmesinden afet ve kriz iletişiminin koordinasyonuna birçok boyutta geliştirdiğimiz kurumsal kapasitenin sağladığı imkanlara, faydalara hep birlikte şahitlik ettik. Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımıza, bize yaptıkları vizyoner liderlik için, çalışmalarımıza verdikleri destekler ve teşvikler için şükranlarımı arz ediyorum. Hep birlikte sağlam temeller üzerine inşa ettiğimiz bu kurumu, bundan sonra daha da ileri taşıyacağımıza şüphe duymuyorum. Bu program vesilesiyle, 'Türkiye İletişim Modeli' kitabımızı sizlerle ve kamuoyuyla paylaşmaktan duyduğum memnuniyeti de ifade etmek istiyorum. Bu kitap, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'mızın hakikat peşindeki 5 yılının bir özetini içeriyor. Bu dönem boyunca gerçekleştirilen her bir projenin, her bir faaliyetin arkasında yoğun bir gayret olduğuna dikkatinizi çekmek istiyorum."

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