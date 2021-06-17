Ekonominin gündemini özellikle dün ki Fed toplantısının ardından yapılan açıklamanın ardından TCMB tarafından alınacak faiz kararına çevrilmiş durumda... Peki, fazi kararı saat kaçta, ne zaman açıklanacak? Faizler düşecek mi, yükselecek mi? İşte merak edilip araştırılan soruların cevabı...

DOLAR FIRLADI!

Dolardaki yükseliş TL'nin de aralarında bulunduğu gelişen ülke kurlarını da negatif etkiledi. Meksika Peso'su yüzde 1'in üzerinde değer kaybederken Fed'in kararı öncesi 8.50'de seyreden dolar/TL hızla 8.60 üzerine çıktı. Bu sabah dolar kuru 8.62 TL'de.

FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TCMB Parar Politikası Kurulu faiz kararı için bugün toplanıyor. Toplantı sonrasında merak edilip araştırılan faiz kararı belli olacak. Faiz kararının her zaman ki gibi saat 14.00'te açıklanması bekleniyor.

Piyasalarda bugün TCMB'nin Para Politikası Kurulu'ndan çıkacak karar ve karar metnini izlenecek. TCMB önceki toplantılarda beklenen faiz indirimini pas geçmiş ancak metinlerinde güvercinleşerek faiz indirimine yönelik hazırlık yaptığı izlenimini vermişti.

Hatırlanacağı üzere Şahap Kavcıoğlu'nun göreve gelmesinin ardından, TCMB'nin nisan ayındaki toplantısında Ağbal döneminde metne giren "uzun bir müddet sıkı duruş" ve "gerekmesi durumunda ilave parasal sıkılaşma yapılacak" ifadeleri çıkarılmış, daha güvercin bir söyleme geçilmişti.

Analistler TCMB'nin Fed toplantısının ardından vereceği karar kadar metindeki ifadelerin de piyasaları etkileyeceğini belirtiyor. Beklentiler bu toplantıda da TCMB'nin faizi sabit bırakması yönünde.