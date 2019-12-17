AA

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları, faiz indirimlerinin etkisiyle geçen yılın aynı dönemine kıyasla üst üste 4 aydır yükseliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) yılın ikinci yarısından itibaren politika faizinde indirim sürecine girmesi, konut kredi faizlerinin de gerilemesini sağladı. Merkez Bankası son dört toplantısında politika faizini 1200 baz puan düşürerek, yüzde 12'ye çekti.

Kamu bankalarının ağustosta konut faizlerini düşürmesi ve ardından özel bankaların da bu sürece dahil olması ipotekli konut satışlarında kıpırdanma yarattı.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, yıl başından temmuz sonuna kadar aylık bazda geçen yılın aynı ayına kıyasla azalan ipotekli konut satışları, kredi faizlerinin aylık yüzde 1'in altına gerilemesiyle ağustos ayından itibaren yükselişe geçti.

İpotekli konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre ağustosta yüzde 168, eylülde yüzde 410,2, ekimde yüzde 525,1 ve kasımda yüzde 724,8 artış gösterdi. Böylece ipotekli konut satışları geçen yılın aynı döneme kıyasla üst üste 4 aydır artış kaydetti.

2018'İN İPOTEKLİ KONUT SATIŞ RAKAMI GEÇİLDİ

Öte yandan son dört ayda satılan ipotekli konut satışı, yılın ocak-temmuz dönemindeki satışın yaklaşık iki katına ulaştı. Yılın 7 ayında 95 bin 949, ağustos-kasım döneminde 186 bin 281 adet ipotekli konu satışı gerçekleşti.

Kasım ayındaki 43 bin 911 ipotekli konut satışı, son üç yılın en yüksek kasım ayı rakamı olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl toplamda 276 bin 820 ipotekli konut satılmıştı. 2019'un bitimine bir ay kala geçen yılın toplam satışı geçilmiş oldu. Bu yılın 11 ayında 282 bin 230 ipotekli konut satışı yapıldı.

2013-2019 aylık ipotekli konut satış verileri şöyle:

Yıl/Ay Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam 2013 36.581 37.150 41.809 40.812 45.270 43.763 46.053 31.559 37.835 26.337 36.600 36.343 460.112 2014 32.046 24.059 24.465 23.447 29.760 32.029 30.912 35.338 43.144 34.451 36.925 43.113 389.689 2015 33.178 36.952 45.315 46.063 40.086 40.503 30.754 36.021 28.684 27.996 28.553 40.283 434.388 2016 26.584 30.455 38.822 33.429 35.423 36.371 23.756 36.458 42.083 48.110 48.941 49.076 449.508 2017 35.993 38.676 50.424 43.334 41.738 35.210 38.575 38.743 40.534 38.593 37.250 34.029 473.099 2018 28.678 27.916 32.786 27.912 36.865 47.648 30.405 12.743 11.330 8.065 5.324 7.148 276.820 2019 6.537 8.890 22.762 22.461 14.916 7.319 13.064 34.148 57.811 50.411 43.911 282.230