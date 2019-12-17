Türkiye genelinde ipotekli konut satışları, faiz indirimlerinin etkisiyle geçen yılın aynı dönemine kıyasla üst üste 4 aydır yükseliyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) yılın ikinci yarısından itibaren politika faizinde indirim sürecine girmesi, konut kredi faizlerinin de gerilemesini sağladı. Merkez Bankası son dört toplantısında politika faizini 1200 baz puan düşürerek, yüzde 12'ye çekti.
Kamu bankalarının ağustosta konut faizlerini düşürmesi ve ardından özel bankaların da bu sürece dahil olması ipotekli konut satışlarında kıpırdanma yarattı.
AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, yıl başından temmuz sonuna kadar aylık bazda geçen yılın aynı ayına kıyasla azalan ipotekli konut satışları, kredi faizlerinin aylık yüzde 1'in altına gerilemesiyle ağustos ayından itibaren yükselişe geçti.
İpotekli konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre ağustosta yüzde 168, eylülde yüzde 410,2, ekimde yüzde 525,1 ve kasımda yüzde 724,8 artış gösterdi. Böylece ipotekli konut satışları geçen yılın aynı döneme kıyasla üst üste 4 aydır artış kaydetti.
2018'İN İPOTEKLİ KONUT SATIŞ RAKAMI GEÇİLDİ
Öte yandan son dört ayda satılan ipotekli konut satışı, yılın ocak-temmuz dönemindeki satışın yaklaşık iki katına ulaştı. Yılın 7 ayında 95 bin 949, ağustos-kasım döneminde 186 bin 281 adet ipotekli konu satışı gerçekleşti.
Kasım ayındaki 43 bin 911 ipotekli konut satışı, son üç yılın en yüksek kasım ayı rakamı olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl toplamda 276 bin 820 ipotekli konut satılmıştı. 2019'un bitimine bir ay kala geçen yılın toplam satışı geçilmiş oldu. Bu yılın 11 ayında 282 bin 230 ipotekli konut satışı yapıldı.
2013-2019 aylık ipotekli konut satış verileri şöyle:
Yıl/Ay
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
Toplam
2013
36.581
37.150
41.809
40.812
45.270
43.763
46.053
31.559
37.835
26.337
36.600
36.343
460.112
2014
32.046
24.059
24.465
23.447
29.760
32.029
30.912
35.338
43.144
34.451
36.925
43.113
389.689
2015
33.178
36.952
45.315
46.063
40.086
40.503
30.754
36.021
28.684
27.996
28.553
40.283
434.388
2016
26.584
30.455
38.822
33.429
35.423
36.371
23.756
36.458
42.083
48.110
48.941
49.076
449.508
2017
35.993
38.676
50.424
43.334
41.738
35.210
38.575
38.743
40.534
38.593
37.250
34.029
473.099
2018
28.678
27.916
32.786
27.912
36.865
47.648
30.405
12.743
11.330
8.065
5.324
7.148
276.820
2019
6.537
8.890
22.762
22.461
14.916
7.319
13.064
34.148
57.811
50.411
43.911
282.230
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