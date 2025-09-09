Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Faizsiz 250 bin evlilik kredisi müjdesi! Faizsiz evlilik kredisi şartları nelerdir, kimler alabilir, yaş şartı kaç?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yeni evleneceklere evlilik kredisi müjdesi verilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önceden 150 bin TL olan faizsiz evlilik kredisinin 250 bin TL olarak yenileneceğini duyurdu. Evlenecek çiftler faizsiz 250 bin TL evlilik kredisi başvuru şartlarını araştırmaya başladı. 18-25, 26-29 yaş aralığında olan çiftlere göre kredi üst limiti değişiyor. Peki, Faizsiz evlilik kredisi şartları nelerdir, kimler alabilir, vade sayısı kaç ve yaş şartı kaç?

        Giriş: 09.09.2025 - 12:12 Güncelleme: 09.09.2025 - 12:12
        Faizsiz 250 bin evlilik kredisi yeni evlenecek olan çiftler tarafından araştırılıyor. Yeni evlenecek çiftler için faizsiz kredi desteği sunan Aile ve Gençlik Fonu'nun kapsamı genişletildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan destek için başvurular, Ekim ayı itibarıyla alınmaya başlanacak. İşte, 250 bin faizsiz evlilik kredisi başvuruları ile ilgili detaylar

        EVLİLİK KREDİSİ NE ZAMAN, NE KADAR OLACAK?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında Ocak 2026 itibarıyla kredi tutarının 250 bin liraya yükseltileceğini bildirdi.

        EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN, ŞARTLARI NEDİR?

        Aile ve Gençlik Fonu kapsamında Ocak 2026 itibarıyla kredi tutarının artırılacağı kaydedilen paylaşımda, "Her iki eş de 18-25 yaş aralığındaysa kredi miktarını 250 bin liraya, 26-29 yaş aralığındaysa 200 bin liraya yükseltiyoruz. Başvuruları ekim ayı itibarıyla almaya başlıyoruz.

        Bakanlığın paylaşımında yer alan görselde, fondan daha fazla gencin yararlanması için gelir şartının da yükseltildiği, gelir durumu değerlendirmesinde son 6 ay geliri ile başvuru şartının asgari ücretin 2,3 katından 2,5 katına çıkarıldığı ve 48 ay içinde çocuk sahibi olan genç çiftlerin geri ödemelerinin, her çocuk için 12 ay olacak şekilde erteleneceği bilgilerine yer verildi.

        EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI DEĞİŞTİ

        Evlilik kredisinden daha fazla kişinin yararlanabilmesi için gelir şartında değişikliğe gidildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada “Gelir durumu değerlendirmesinde son 6 ay geliri ile başvuru şartının asgari ücretin 2,3 katından 2,5 katına çıkarıldığı ve 48 ay içinde çocuk sahibi olan genç çiftlerin geri ödemelerinin, her çocuk için 12 ay olacak şekilde erteleneceği bilgilerine yer verildi. İşte, daha önceki başvurularda aranan genel şartlar;

        Projeden yararlanabilmek için eş adaylarının her ikisinin aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

        Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve Türkiye’de ikamet etmek,

        Başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında olmak (18 yaşını doldurmuş olmak, 30 yaşını doldurmamış olmak),

        Taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak,

        Çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalaması ve son aya ait gelirleri toplamı asgari ücretin 2,3 katından fazla olmamak, (değişti)

        Başvuru tarihi itibarıyla resmi nikâh tarihine en az 2 ay en fazla 6 ay kalmış olmak,

        Bakanlığın evlilik öncesi sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmek ve katılmak,

        Bakanlığın evlilik sonrası sunacağı eğitim hizmetlerine 2 yıl içerisinde katılmayı taahhüt etmek,

        Affa uğramış olsa bile; devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, bunların kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmamak,

        Daha önce proje kapsamında krediden faydalanmamış olmak.

