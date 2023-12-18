Faizsiz evlilik kredisi başvurusu ne zaman başlayacak? 150 Bin TL evlilik kredisi kredisi şartları nelerdir?
Faizsiz evlilik kredisi şartları ve başvuru tarihleri kamuoyunun gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Yeni evlenecek çiftleri teşvik etmek amaçlı verilmesi planlanan evlilik kredisi tutarının 150 bin lira olması beklenirken, kredinin 2 yıl geri ödemesiz şekilde verilmesi ön görülüyor. Aile ve Gençlik Fonu'nun kurulmasına ilişkin kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak geçtiğimiz günlerde yürürlüğe girdi. İşte faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları ve yaş sınırına ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...
Evlilik kredisine ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri birçok kişi tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Faizsiz evlilik kredisinin, 6 Şubat'ta depremden etkilinen Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya'nın pilot bölgelerinden verilmeye başlanması bekleniyor. Peki, "Faizsiz evlilik kredisi başvurusu ne zaman? 150 Bin TL evlilik kredisi kredisi şartları nelerdir, yaş sınırı var mı?" İşte evlilik kredisi başvurularının başlayacağı tarihe ilişkin tüm detaylar...
EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU BAŞLADI MI?
Evlilik Kredisi başvurularına ilişkin beklenen açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’tan geldi.
Göktaş yaptığı açıklamada “Yeni yıldan önce hayata geçmesini bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.
Evlilik kredisi çalışmalarının tamamlanmasının ardından tam başvuru tarihi belli olacak.
EVLİLİK KREDİSİ KİMLERE VERİLECEK? İŞTE BAŞVURU ŞARTLARI
Evlenecek gençlerin ekonomik açıdan desteklenmesini, evliliklerinin daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesini amaçladıklarını söyleyen AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, "Ülkemizin ürettiği doğal gaz, petrol ve maden gelirlerinden ayrılacak kaynakla, Aile ve Gençlik Fonu'nun kurulması önemli bir adım olacaktır. Aileyi güçlendirecek farklı projelerin de sisteme katılmasıyla kapsam daha da genişleyecektir." ifadelerini kullandı.
Kredilerin ilk evliliğini yapanlara mı verileceğine yönelik soruya Usta, şöyle yanıt verdi:
"İlk evlilikler önceliğimiz ama deprem bölgesiyle başlıyoruz pilot iller olarak. Belki genç bir kardeşimiz eşini kaybetmiş olabilir, ikinci bir evlilik olabilir, o yüzden şartların çok net olmayacağını, proje kapsamında ilin, bölgenin ihtiyaçlarına oradaki gençlerin durumuna göre değişiklik arz edebileceğini söyleyebilirim. O yüzden deprem bölgesi için ikinci evlilikler de söz konusu olabilir, kabul edilebilir. Şartlar tamamıyla ilin ve bölgenin ihtiyaçlarına ve oradaki projenin şartlarına uygun olacak şekilde değiştirilebilir, güncellenebilir, sınırlar geliştirilebilirler."
Birinci hedeflerinin, pilot illerde evlilik noktasında ihtiyacı olan gençlere maddi destek vermek olduğunu kaydeden Usta, fonun kaynakları arttıkça gençlerin girişimlerine ve gelişimlerine destek vermeyi amaçladıklarını vurguladı.
Uygulamanın başlayacağı Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya'nın pilot iller olarak belirlendiğini bildiren Usta, gerekli görülürse depremden etkilenen diğer bölgelerin de buna dahil edilebileceğini açıkladı.
Güncellemelerin yaş için de geçerli olduğunu kaydeden Usta, "Bir kriter koymuyoruz. Yönetim Kurulu, ilin ve bölgenin özelliğine göre, oradaki gençlerin durumlarına göre yaş sınırlarını proje kapsamında değerlendirecek, ona göre de esnetebilir. Bir yaş sınırı o yüzden koymadık. En fazla gencimizin bu fondan yararlanmasını ve istifade etmesini istiyoruz. O yüzden kanunla bir yaş sınırı koymadık. Proje kapsamında değerlendirilecek." diye konuştu.
Usta, "150 bin liralık kredi enflasyon oranında güncellenebilir mi?" sorusuna, "Evet, bunların hepsi Fon'un yönetim kurulu tarafından kendi içerisinde düzenlenecek. Ayrıca Fon'a nakdi bağışlar da kabul edilebilecek. Fon'un, yine vergiler, harçlar noktasında istisnaları da mevcut." karşılığını verdi.
CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, son kabine toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yılmaz, 'Aile ve Gençlik Fonu' ve konut kredisiyle ilgili konuştu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın ifadeleri şöyle:
"Önce pilot uygulama olarak deprem bölgesinden başlayacak. Sonra tüm Türkiye yaygınlaşacak. Özellikle, gençlere evlilik kredisi dediğimiz 150 bin TL iki yılı geri ödemesiz 4 yıllık krediye destek verme mekanizmasını içeriyor. İleride fonlar arttıkça imkanlar arttıkça başka destekler tabii ki söz konusu olacak ama aşama aşama gidecek."