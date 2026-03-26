Faizsiz kredi veren bankalar listesi: 150 bin TL'ye kadar faizsiz kredi veren bankalar hangileri?
Mart 2026 itibarıyla bankalar arasındaki rekabet, yeni müşteri kazanımı için dikkat çeken kampanyaları beraberinde getirdi. Başta İş Bankası, Garanti BBVA ve Akbank olmak üzere birçok banka, "hoş geldin" fırsatları kapsamında faizsiz kredi ve sıfır faizli nakit avans limitlerini yükseltti. Toplamda 150 bin TL'ye kadar ulaşan bu destekler, kısa vadeli finansman arayan vatandaşlar için cazip bir alternatif oluşturuyor. İşte faizsiz kredi veren bankalar listesi...
QNB
Toplam 85.000 TL’ye varan %0 faizli nakit fırsatı! QNB, yeni müşterilere özel hazırladığı kampanya ile toplamda 85 bin TL’ye varan finansman sağlıyor. Buna göre, 3 ay vadeli 60 bin TL ihtiyaç kredisi ve yine 3 ay vadeli 25 bin TL taksitli nakit avans %0 faizle sunuluyor.
İŞ BANKASI
55.000 TL’ye varan nakit çözümü: 25.000 TL’ye varan %0 Faizli Taksitli Nakit Avans ile 30.000 TL’ye varan %0 Faizli Ek Hesap, hisse senedi işlemlerinde %0,05 komisyon oranı ve daha birçok ayrıcalık İşCep’ten İş Bankalı olanları bekliyor.
DENİZBANK
DenizBank’ın yeni müşteri kampanyasında ise 3 ay vadeli 65 bin TL faizsiz kredi öne çıkıyor. Buna ek olarak 25 bin TL’lik taksitli nakit avans imkanı da sunuluyor. Böylelikle toplam finansman tutarı 90 bin TL’ye kadar ulaşıyor.
GARANTİ BBVA
Faiz oranı %0 Vade 3 Ay Toplam tutar 75.000 TL; 3 Ay vadeli 50.000 TL'ye varan kredi, 3 Ay vadeli 25.000 TL'ye varan taksitli avans hesap fırsatı sunuluyor.
AKBANK
Akbank da yeni müşterileri için dikkat çeken bir kampanya başlattı. Banka, %0 faizle 25 bin TL’ye kadar 3 ay vadeli taksitli avans imkanı sunarken, ek olarak 12 ay vadeli 45 bin TL’lik krediyi de faizsiz olarak veriyor. Bu avantajlarla birlikte toplam finansman tutarı 70 bin TL’ye kadar çıkıyor.
ALBARAKA
Albaraka, yeni müşterilerine 50 bin TL’lik finansman desteği sağlıyor. Ayrıca banka, 100 bin TL’ye kadar olan kredi kartı harcamalarını 6 aya varan vade ile ve ek ücret olmadan taksitlendirme fırsatı sunuyor. Bu imkanlarla birlikte toplamda 150 bin TL’ye kadar faizsiz finansman sağlanabiliyor.
Söz konusu kampanyalar, genellikle yeni müşterilere özel olup belirli süre ve koşullar dahilinde sunuluyor. Başvuru yapmadan önce bankaların güncel şartlarını kontrol edebilirsiniz.