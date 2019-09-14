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HaberlerFutbol"Falcao eşittir 3 puan" İbrahim Yıldız yazdı...

İbrahim Yıldız: Falcao eşittir 3 puan

Galatasaray, Süper Lig'de 4. haftanın açılış maçında Kasımpaşa'yı Radamel Falcao'nun golüyle 1-0 mağlup ederken Habertürk yazarı İbrahim Yıldız mücadeleyi kaleme aldı. Yıldız, Falcao'nun 3 puanı getirdiğine vurgu yaparken Kasımpaşa'nın mağlubiyete üzülmemesi gerektiğini dile getirdi

Falcao

Galatasaray taraftarı “büyük golcü” Falcao’yu izlemek için tribünleri doldurdu. Beklenti büyüktü. Kolombiyalı oyuncu Taçsız Kral Metin Oktay’ın anıldığı bir günde, golünü atarak selam verdi Sarı- Kırmızılılara…

Öncelikle belirtelim ki, Galatasaray’ın takım olarak hazır olmadığı ortada. Yeni katılan oyuncularla birlikte farklı bir organizasyon içinde olan Sarı-Kırmızılıların arayış içinde olduğu bir gerçek. Özellikle orta alanda sorun var. Yeni transfer Lemina fizik olarak çok güçsüzdü. İlk yarıyı bile tamamlayamadı.

İlk resmi maçını oynayan Falcao, golcü özelliği olan bir oyuncu olarak dikkat çekti. Buluştuğu toplarla neler yapacağını gösterdi. Attığı gol biraz da şansın yardım etmesiyle birlikte ağlara gitti. Kasımpaşa savunmasına çarpan şut kalecinin ters köşeye gitmesine neden oldu… Diğer bir anlamda, şans golcünün yanındaydı…

Sonuç olarak, Galatasaray sahasında yine yenilmeme serisini sürdürdü. Aldığı 3 puanla Şampiyonlar Ligi maçı öncesi büyük moral kazandı. Seri ve Andone’nin takıma katılımı ile istenilen performans sağlanabilir. En önemli sorun, orta sahanın nasıl şekilleneceği…

Takımın en önemli adamı Feghouli, istenilen düzeyde değildi. Zaman zaman Mariano ile sağ kanadı iyi kullandılar. İkinci yarı yorgunluk gözlendi. Kasımpaşa savunmasını aşmakta zorlandılar. Gol dışında akılda kalan önemli bir pozisyon yoktu. Yeterli baskıyı kuramadılar. Oyunu çok geniş alanda oynayan Kasımpaşa’nın bu taktiği Sarı-Kırmızılı oyuncuları yordu. Çok fazla geriye koştular.

Fatih Terim ile Hasan Şaş ve Ümit Davala cezaları nedeniyle kulübede değillerdi. Emre Mor’un olmayışı da önemli bir eksiklikti. Yorulan Babel’in yerine oyunu girdiğinde takımı ileriye daha rahat taşıyacağı ortada…

Galatasaray, çok iyi oynamadığı bir maçı 3 puanla kapattı. Geniş bir kadroya sahipler. Fatih Terim için şikayet edilecek bir durum yok gibi. Bu kadrodan daha iyi bir futbol beklemek taraftarın hakkı…

KASIMPAŞA KAYBETTİĞİNE ÜZÜLMESİN

Uzun süredir galibiyet alamayan Kasımpaşa, zor bir maça çıktı. Falcao’lu bir takıma karşı şansının olmadığı öne sürülüyordu. Maç öncesi tüm yorumlar bu yöndeydi. Hatta, farklı bir skor beklentisinde olanlar bile vardı… Ancak, beklenilen aksine oyunda pes etmeyen bir takım vardı sahada. Yedikleri gol tamamen bir şanssızlıktı. Ben Youssef’in ayağına çarpan topun ağlara gitmesi takımın moralini bozdu doğal olarak. Ancak, bu pozisyon dışında ciddi bir açık vermediler. Savunma disiplinli ve hatasız oynadı. Karşılarında çok güçlü oyuncular vardı. Üstelik stadı dolduran seyirci ev sahibi adına büyük avantajdı…

Buna rağmen, özellikle ikinci yarı oyuna ortak oldular. Rakip ceza sahasına girdiler. Tehlike yarattılar. Tek sorun son vuruşları yapamayışları oldu.

Quaresma çok klas bir oyuncu. Tartışılmaz. Topu ayağına aldığında neler yapacağı ortada. Yanın da onu anlayacak bir oyuncu olsa farklı işler ortaya çıkar.

Şurası da bir gerçek ki, Kasımpaşa orta alanı eksik oyuncular nedeniyle ideal kadrodan yoksun. Pavelka, Sadiku, Koita ve Yusuf yoktu. Bu oyuncuların takıma katılımı ile Kasımpaşa şansızlığını yenecektir. Zaman zaman iyi top taşıdılar. Pas oyunu oynadılar. Final pasları ve vuruşları yeterli olmayınca puan alamadan bir maçı daha kapattılar…

Galatasaray’a karşı ortaya koydukları oyun özellikle ikinci yarı olumluydu. Bu performans Kasımpaşa adına sevinilecek bir durum. Önümüzdeki haftalar adına iyi sinyaller verdiler. En azından oyundan düşmeden mücadele ettiler. Kazanacakları bir maç, özgüvenlerini yükseltmek adına çok önemli olacak…

Takımın ideal kadro ile daha iyi bir oyun oynayacağı ortada. Quaresma takıma büyük katkı yapacak bir oyuncu. Daha çok topla buluşması sağlanmalı. Takımla birlikte farklı ve işi işler yapacağını beklemek doğal. Bu sezon, Kasımpaşa’nın en önemli oyuncusu Quaresma olacaktır. Biraz morale ihtiyacı var.

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