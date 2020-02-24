Galatasaray'ın bu yaz kadrosuna kattığı ancak sakatlık sorunları nedeniyle beklediği performansı tam anlamıyla alamadığı Falcao, derbide gol atma geleneğini sürdürdü! Sarı-kırmızılılar, Kadıköy'de 20 yılı aşkın sürenin ardından 3-1'lik skorla galibiyete uzanırken Radamel Falcao da sakatlık sonrasında 11'de forma giydi, golünü de attı! Yıldız futbolcu Fenerbahçe derbisinde attığı gol ile bu sezon ligdeki 6. golüne ulaştı.

16 DERBİDE 10 SKOR KATKISI!

Öte yandan Radamel Falcao, kariyeri boyunca derbilerde fark yaratan bir oyuncu olmayı başardı. Sporx'te yer alan habere göre River Plate, Atletico Madrid ve Porto formaları giyerken; Boca Juniors, Atletico Madrid ve Benfica ile dev derbilerde sahne alan Kolombiyalı golcü, kariyerinin en parlak dönemlerini geçirdiği bu kulüplerde rakip fileleri birçok kez sarstı.

Galatasaray'daki 2 maç ile birlikte, toplamda 18 dev derbide ilk 11'de sahaya çıkan tecrübeli golcü, 8 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

Manchester United'da oynadığı dönemde sakatlıklarla boğuşan Falcao, Manchester City ile oynadıkları çarpışmalarda son 10 dakikalarda sahaya çıkarken, gol atmayı başaramadı.

TÜRKİYE'DEKİ İLK DERBİ GOLÜ

Fenerbahçe ile oynanan ilk yarıdaki mücadelede 90 dakikada fark yaratamayan ve boş geçen Falcao, Beşiktaş maçında sakatlığı nedeniyle oynayamadıktan sonra Kadıköy'de 79. dakikada penaltıdan ağları sarstı.

Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle eleştirilere de maruz kalan 34 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.