Trabzonspor'un orta saha oyuncusu John ObiObi MikelMikel, yeni tip koronavirüslekoronavirüsle (KovidKovid-19) ilgili endişesini paylaşarak, "Hayatta futboldan daha fazlası var. Kendimi rahat hissetmiyorum ve bu durumda futbol oynamak istemiyorum." ifadesini kullandı.

ObiObi MikelMikel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüslekoronavirüsle ilgili endişesini dile getirdi.

Nijeryalı futbolcu, "Hayatta futboldan daha fazlası var. Kendimi rahat hissetmiyorum ve bu durumda futbol oynamak istemiyorum. Bu kritik zamanda herkes aileleri ve sevdikleri ile birlikte evde olmalıdır. Dünya bu tür çalkantılı dönemlerle karşı karşıya olduğu için sezon iptal edilmelidir." ifadelerini kullandı.

instagraminstagram

FALCAO'DAN DESTEK

Tecrübeli futbolcunun gönderisine yorum yapan Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı RadamelRadamel FalcaoFalcao da "Haklısın John. Hayat, futboldan daha önemli." değerlendirmesinde bulundu.