Falling Stars akımı Türkiye'ye de sıçradı! Falling Stars nedir?

Kısa bir süre önce ortaya çıkan ve sosyal medyayı sallayan Falling Stars yani Kayan Yıldızlar akımı Türkiye'ye de sıçradı. Birçok ünlü bu akımı takip eden paylaşımlar yapıyor. Peki nedir bu Falling Stars akımı? Falling Stars'ı kim çıkardı? İşte merak edilenler