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FAO: Küresel gıda fiyatları 2 yılın en düşük seviyesine indi

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), küresel gıda fiyatlarının, bitkisel yağlar, tahıl ve süt ürünlerindeki keskin düşüşün etkisiyle nisanda 2 yılın en düşük seviyesine indiğini duyurdu

FAO: Küresel gıda fiyatları 2 yılın en düşük seviyesine indi
AA

FAO'dan yapılan açıklamaya göre, gıda ürünlerinin uluslararası fiyatlarındaki aylık değişiklikleri izleyen FAO Gıda Fiyat Endeksi, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,6 düşerek 124,3 puan oldu. Böylece, endeks Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

FAO açıklamasında, endeksin Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından geçen yılın mart ayındaki rekor seviyesinden yaklaşık yüzde 22 düştüğü hatırlatıldı. Endeks, savaşla birlikte Mart 2022’de 159,7 puana ulaşarak rekor kırmıştı.

Küresel gıda fiyatlarının mayısta bitkisel yağlar, süt ürünleri ve tahıl kaynaklı düşüş göstermesi dikkati çekti.

FAO, endeksteki düşüşün, şeker ve et fiyatlarındaki artışları dengeleyen tahıl, bitkisel yağlar ve süt ürünleri fiyatlarındaki düşüşü yansıttığına dikkati çekti.

Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi, aylık bazda balm yağına azalan talebin etkisiyle yüzde 8,7 geriledi. Endeks bir yıl önceki seviyesinin yaklaşık yüzde 48,2 altına indi.

Uluslararası balm yağı fiyatları, devam eden zayıf ithalatın başlıca üretici ülkelerdeki artan üretimlerle aynı zamana denk gelmesi nedeniyle mayısta bir önceki aya göre önemli ölçüde düştü. Soya yağı fiyatları, Brezilya'da bol soya fasulyesi mahsulü ve ABD’de beklenenden yüksek stoklar nedeniyle düşüşünü altıncı aya taşıdı. Kolza tohumu ve ayçiçek yağı fiyatları, bol küresel arz nedeniyle mayısta düşmeye devam etti.

Tahıl Fiyat Endeksi, arzın artacağı yönündeki beklentiler ve Türkiye'nin desteğiyle Karadeniz Tahıl Koridoru Girişimi'nin yeniden uzatılmasının etkisiyle aylık bazda yüzde 4,8 düştü.

Uluslararası buğday fiyatları, küresel arzın artmasıyla mayısta yüzde 3,5 geriledi. Buna karşın, uluslararası pirinç fiyatları, Asya'daki alımlar ve Vietnam ve Pakistan gibi bazı ihracatçı ülkelerdeki arzın sıkılaşmasıyla mayıs ayında artmaya devam etti.

Şeker Fiyat Endeksi, “El Nina" hava modeline ilişkin endişelerin küresel arz risklerini artırmasının etkisiyle aylık bazda yüzde 5,5 artarak, art arda yükselişini dördüncü aya taşıdı. Bunun yanında Brezilya'daki 2023 şeker kamışı mahsulleri için olumlu görünüm, uluslararası ham petrol fiyatlarının düşmesi şeker fiyatlarında daha büyük aylık artışlarını engelledi.

Aynı dönemde FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi peynir fiyatlarındaki keskin düşüşün etkisiyle yüzde 3,2 azalırken, Et Fiyat Endeksi de Asya'nın kümes hayvanı etine yönelik istikrarlı yüksek ithalat talebi ve ABD’de sığır eti arzındaki sıkılığın etkisiyle yüzde 1 artış gösterdi.

FAO, küresel üretim, tüketim, ticaret ve stok eğilimlerine ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı Tahıl Arz ve Talep Özeti Raporu'nu da yayımladı.

Raporda, FAO, küresel tahıl üretiminin bu yıl mısır üretimindeki artışla geçen yıla göre yüzde 1 artarak 2 miyar 813 milyon tona çıkacağı tahmininde bulundu.

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