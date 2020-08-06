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Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünden (FAO) yapılan açıklamaya göre, bitkisel yağ fiyat endeksi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 7,6 artarak son 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Tereyağı ve peynirden süt tozuna kadar tüm ürünlerde fiyatlar yükselirken, süt ürünleri fiyat endeksi de aylık yüzde 3,5 artış kaydetti. Tahıl fiyat endeksi ise hazirana göre fazla değişim göstermedi.

Brezilya'dan gelen güçlü şeker kamışı kırma rakamları fiyat artışlarını nispeten yavaşlatırken, şiddetli kuraklık nedeniyle Tayland'da yükselen enerji fiyatları nedeniyle daha düşük şeker üretimi beklentileri şeker fiyat endeksinde yüzde 1,4'lük artışa neden oldu.

Et fiyat endeksi ise temmuzda aylık bazda yüzde 1,8, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 9,2 düştü. Ana ihracat bölgelerinde yeni tip koronavirüs salgınının etkilerinden dolayı sektörde yaşanan aksamalara rağmen küresel ithalat talep hacminin ihracatın altında kalması, domuz ve sığır eti fiyatlarını düşürdü.

Brezilya'da yüksek yem maliyetleri ve gelecekteki talebe ilişkin endişelerin tetiklediği üretim kesintilerinin etkisiyle kümes hayvanı eti fiyatları yükseldi.

Böylelikle küresel gıda fiyat endeksi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 1,2, yıllık bazda da yüzde 1 artarak ortalama 94,2 puan oldu.