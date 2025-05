Far Cry 3 sistem gereksinimleri nelerdir? Far Cry 3 kaç GB boş alan istiyor? - Teknoloji Haberleri

Far Cry 3 sistem gereksinimleri nelerdir? Far Cry 3 kaç GB boş alan istiyor? - Teknoloji Haberleri

Far Cry 3 sistem gereksinimleri nelerdir? Far Cry 3 kaç GB boş alan istiyor? Far Cry 3, oyuncuları tropikal bir adanın tehlikeli ve gizemli atmosferine sürükleyen sürükleyici bir açık dünya macerasıdır. Hikaye, genç ve sıradan bir turist olan Jason Brody'nin, arkadaşlarıyla birlikte tatil için gittikleri bu cennetten uzak adada, korsanlar ve yerel çeteler tarafından kaçırılmasıyla başlar. Jason'ın temel amacı, arkadaşlarını kurtarmak ve adadan sağ salim kaçmaktır, ancak bu süreçte kendisi de büyük bir dönüşüm geçirir. Adada hayatta kalmak için güçlü bir savaşçıya dönüşen Jason, hem fiziksel hem de zihinsel olarak sınırlarını zorlar.

Habertürk Giriş: 29.05.2025 - 17:20 Güncelleme: 29.05.2025 - 17:20 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL