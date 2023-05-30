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İsimlerin anlamı, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Anne baba adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyduğunuz bir adın anlamını da merak edip araştırabilirsiniz. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilmeniz gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Farah isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

FARAH ADININ ANLAMI NEDİR?

Farah ismi de tıpkı diğer adlar gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Farah adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Farah isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, detaylı bilgi sahibi olmak için içeriğimize bakabilirsiniz.

FARAH İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Farah ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şöyledir;

Sevinç. Mutluluk kaynağı.

FARAH ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Farah ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Farah adını koymak caizdir.

FARAH İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Farah ismini kullanan 749 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Farah ismini kullanan 347 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Farah ismini kullanan 67 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Farah ismini kullanan 19 kişi bulunmaktadır.

FARAH ADININ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ

İnsanlarla ve özellikle de arkadaşlarıyla zaman geçirmeyi çok severler. Misafirlerini ve dostlarını kendi evinde ve sofrasında ağırlamaktan mutluluk duyarlar. Çok iyi bir ev sahibidirler. Kendilerini düşünmek yerine sürekli olarak kendilerini başkalarına adarlar ve bazen bu durum onları üzebilir. Çevresindeki İnsanların dertlerine, sorunlarına ve acılarına ortak olmayı onlara destek olmayı çok önemserler.

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