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        Haberler Magazin Farah Zeynep Abdullah'tan, Bergüzar Korel'e tepki - Magazin haberleri

        Farah Zeynep Abdullah'tan, Bergüzar Korel'e tepki

        ID İletişim'in kurucu ortağı Ayşe Barım ve menajerlik şirketinin oyuncusu Serenay Sarıkaya hakkında ortaya atılan iddialar, Farah Zeynep Abdullah ile Bergüzar Korel'i birbirine düşürdü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2025 - 12:14 Güncelleme: 09.01.2025 - 12:14
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        Farah'tan, Bergüzar'a tepki
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        Serenay Sarıkaya ile bağlı olduğu menajerlik ajansı olan ID İletişim'in kurucu ortağı Ayşe Barım hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

        Farah Zeynep Abdullah, söz konusu iddiayı; "Haydi bakalım, kolay gelsin" ifadeleriyle alıntılayarak, X hesabından paylaştı.

        "Ahlak dışı iddia"
        "Ahlak dışı iddia" Haberi Görüntüle

        Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti: Şirketimiz 2002 yılından bu yana Türkiye'nin en sevilen ve takdir edilen oyuncularına menajerlik hizmeti vermekte olan, Türkiye'deki menajerlik mesleğini dünya standartlarında uygulayan, alanında öncü bir şirkettir. Son iki gündür şirketimizin kurucu ortağı Ayşe Barım ve uzun süredir birlikte çalıştığı oyuncumuz Serenay Sarıkaya, gerçek olmayan ve ahlak dışı iddialarla ilişkilendirilmiştir.

        Şirketimiz ve değerli bir oyuncumuzla ilişkilendirilen bir yazının aylar sonra yeniden gündemi planlı olarak meşgul ettiğini üzülerek görmekteyiz. Bu iftiralarda bulunan ve planlı olarak yayan kişiler hakkında yargı yoluna başvurduğumuzu sayın kamuoyunun bilgilerine sunarız.

        Saygılarımızla, ID İletişim.

        Ayşe Barım

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        Hazal Kaya, Sinem Kobal gibi isimler bu iddiaya tepki göstererek Ayşe Barım ile Serenay Sarıkaya'ya destek veren açıklamalarda bulundu.

        Serenay Sarıkaya

        "İftira atamazsınız"
        "İftira atamazsınız" Haberi Görüntüle

        "NEREDE KADIN DAYANIŞMASI?"

        Bergüzar Korel de, Serenay Sarıkaya’ya destek vererek; "Nerede kadın dayanışması?" dedi.

        Farah Zeynep Abdullah'tan, Korel’e yanıt geldi. Ünlü oyuncu, meslektaşına; "Kadın dayanışması ha. Bütün kadınlar eşittir ama bazıları diğerlerinden daha eşittir" şeklinde tepki içeren bir cevap verdi.

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        #Bergüzar Korel
        #Farah Zeynep Abdullah
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