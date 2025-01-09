Hazal Kaya'dan Ayşe Barım ve Serenay Sarıkaya'ya destek
Hazal Kaya, kendisinin de bağlı olduğu menajerlik şirketi ID iletişim, kurucu ortağı Ayşe Barım ve oyuncusu Serenay Sarıkaya hakkında ortaya atılan iddialara tepki gösterdi. Barım ve Sarıkaya'ya destek olan Kaya; "Sırf, başarılı güzel, yetenekli ve hayatı dilediği gibi yaşıyor diye kadınlara bedel ödetme yarışına giremezsiniz" dedi
Sosyal medyada çıkan bir iddiada; ID İletişim'in kurucu ortağı Ayşe Barım'ın, ünlü bir eşcinsel erkek sanatçının, iş insanı sevgilisinden 5 milyon dolar aldığı ileri sürülmüştü. Barım’ın bu parayı, eşcinsel şarkıcının ünlü bir kadın oyuncu ile aşk yaşadığı senaryosunun hayata geçirilmesi için aldığı iddia edilmişti.
ID İletişim, dün yaptığı bir açıklamada bu söylentileri yalanlayarak, söz konusu iddiayı yargı yoluna taşıdığını duyurmuştu.
İDDİALARA YANIT
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti: Şirketimiz 2002 yılından bu yana Türkiye'nin en sevilen ve takdir edilen oyuncularına menajerlik hizmeti vermekte olan, Türkiye'deki menajerlik mesleğini dünya standartlarında uygulayan, alanında öncü bir şirkettir.
Son iki gündür şirketimizin kurucu ortağı Ayşe Barım ve uzun süredir birlikte çalıştığı oyuncumuz Serenay Sarıkaya, gerçek olmayan ve ahlak dışı iddialarla ilişkilendirilmiştir.
Şirketimiz ve değerli bir oyuncumuzla ilişkilendirilen bir yazının aylar sonra yeniden gündemi planlı olarak meşgul ettiğini üzülerek görmekteyiz.
Bu iftiralarda bulunan ve planlı olarak yayan kişiler hakkında yargı yoluna başvurduğumuzu sayın kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla, ID İletişim.
Serenay Sarıkaya da ID İletişim'in bu paylaşımını sosyal medya sayfasında yayımlamıştı.
HAZAL KAYA'DAN AYŞE BARIM VE SERENAY SARIKAYA'YA DESTEK
Menajerlik şirketinin oyuncularından olan Hazal Kaya da tüm bu iddiaların karşısında olup, Ayşe Barım ve meslektaşı Serenay Sarıkaya'ya destek verdi.
"KADINLARA BEDEL ÖDETME YARIŞINA GİREMEZSİNİZ"
Söz konusu iddialara adeta ateş püsküren Hazal Kaya, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: Böyle dayanaksız, mesnetsiz, kanıtsız 'Öyle duyduk, zaten biliyorduk' gibi zırvalarla böyle büyük iftiralar atamazsınız kimseye. Gücünü aklından, fikrinden ve en önemlisi vizyonundan alan bir kadından rahatsız oluyorsunuz diye böyle bıçaklamaya çalışamazsınız. Sırf başarılı, güzel yetenekli ve hayatı istediği gibi yaşıyor diye kadınlara bedel ödetme yarışına giremezsiniz. Kaldı ki rakamlarla ölçülen bir başarıdan bahsediyorum, yoksa beğenirsiniz beğenmezsiniz o sizin bileceğiniz şey ama gerçekleri değiştiremezsiniz. Zaten niyeyse bu aşağılama, değersizleştirme, çaptan düşürme çabalarına da yalnızca kadınlar için giriyorsunuz.
Yeteneksiz bulduğunuz erkek oyuncuları 'Ama yakışıklı' diyerek; şiddet faillerini 'Ama yetenekli' diyerek muhakkak aklıyorsunuz. Şu an bu kadınlara uygulanan şiddetin şu demek olduğunu görün: 'İstediğimiz zaman bir dedikodu ile alnına yapıştırırız etiketi.' Hayır efendim yapıştıramazsınız. İlk çıkan haberin dili bile midemi bulandırıyor. Yazıklar olsun. En çok da bu taşın kendisine değmeyeceğini düşünen hemcinslerime, meslektaşlarıma.