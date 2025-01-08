Dün sosyal medyada çıkan bir iddiada; ID İletişim'in kurucu ortağı Ayşe Barım'ın, ünlü bir eşcinsel erkek sanatçının, iş insanı sevgilisinden 5 milyon dolar aldığı ileri sürüldü. Barım’ın bu parayı, eşcinsel şarkıcının ünlü bir kadın oyuncu ile aşk yaşadığı senaryosunun hayata geçirilmesi için aldığı iddia edildi.

Ayşe Barım ID İletişim bu söylentileri yalanlayarak, söz konusu iddiayı yargı yoluna taşıdığını duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Şirketimiz 2002 yılından bu yana Türkiye'nin en sevilen ve takdir edilen oyuncularına menajerlik hizmeti vermekte olan, Türkiye'deki menajerlik mesleğini dünya standartlarında uygulayan, alanında öncü bir şirkettir. REKLAM