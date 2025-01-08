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        Haberler Magazin İlk açıklama geldi! ID İletişim'den Ayşe Barım ve Serenay Sarıkaya açıklaması: Ahlak dışı iddia - Ayşe Barım kimdir, olay nedir? Magazin haberleri

        ID İletişim'den Ayşe Barım ve Serenay Sarıkaya açıklaması

        Menajerlik şirketi ID İletişim, kurucu ortağı Ayşe Barım ve oyuncusu Serenay Sarıkaya hakkında ortaya atılan iddialarla ilgili açıklama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2025 - 16:42 Güncelleme: 08.01.2025 - 17:39
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        "Ahlak dışı iddia"
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        Dün sosyal medyada çıkan bir iddiada; ID İletişim'in kurucu ortağı Ayşe Barım'ın, ünlü bir eşcinsel erkek sanatçının, iş insanı sevgilisinden 5 milyon dolar aldığı ileri sürüldü. Barım’ın bu parayı, eşcinsel şarkıcının ünlü bir kadın oyuncu ile aşk yaşadığı senaryosunun hayata geçirilmesi için aldığı iddia edildi.

        Ayşe Barım

        ID İletişim bu söylentileri yalanlayarak, söz konusu iddiayı yargı yoluna taşıdığını duyurdu.

        Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Şirketimiz 2002 yılından bu yana Türkiye'nin en sevilen ve takdir edilen oyuncularına menajerlik hizmeti vermekte olan, Türkiye'deki menajerlik mesleğini dünya standartlarında uygulayan, alanında öncü bir şirkettir.

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        Son iki gündür şirketimizin kurucu ortağı Ayşe Barım ve uzun süredir birlikte çalıştığı oyuncumuz Serenay Sarıkaya, gerçek olmayan ve ahlak dışı iddialarla ilişkilendirilmiştir.

        Şirketimiz ve değerli bir oyuncumuzla ilişkilendirilen bir yazının aylar sonra yeniden gündemi planlı olarak meşgul ettiğini üzülerek görmekteyiz.

        Bu iftiralarda bulunan ve planlı olarak yayan kişiler hakkında yargı yoluna başvurduğumuzu sayın kamuoyunun bilgilerine sunarız.

        Saygılarımızla, ID İletişim

        Serenay Sarıkaya da ID İletişim'in bu paylaşımını sosyal medya sayfasında yayımladı.

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        #serenay sarıkaya
        #Ayşe Barım
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