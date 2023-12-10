Haberler Yaşam Farklı kaynama hikayeleri: Neden su sessizce kaynarken süt taşar?

Farklı kaynama hikayeleri: Neden su sessizce kaynarken süt taşar? Süt ısıtırken ocağımızın kirlenmesinden rahatsız olabiliriz. Bu yüzden süt kaynatırken başında beklemek zorundaymışız gibi hissederiz ve her an taşabileceğini düşünürüz. Peki neden suyu kaynatırken başında beklemediğimizi düşündünüz mü? İşte, kaynama farklılıkları ve sütün taşmasına çözümler... Habertürk Giriş: 10.12.2023 - 13:34 Güncelleme: 10.12.2023 - 13:34 facebook

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Süt; proteinler, yağlar ve su içeren kimyasal bir karışımdır. Su ise su moleküllerinden oluşan bir sıvıdır, içinde bazı mineraller de bulunabilir. Yapı olarak birbirinden farklı olan bu sıvılar kaynatıldıkları zaman süt taşarken suyun taşmadığını görürüz. İşte, farklı kaynama hikayeleri...

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SÜTÜ ISITTIĞIMIZDA NE OLUR? Süt kaynadığında içindeki protein ve yağlar bir araya gelerek katılaşırlar, bununla birlikte jel benzeri bir tabaka oluşur. Isıyla beraber bu jelimsi tabaka yukarı doğru çıkar. Kabın alt kısmı çok sıcak olduğu için su buharı oluşur ve jel tabaka buharın rahatça yukarı çıkmasına izin vermez. Bu durum, köpük oluşturarak sütün taşmasına yol açar. Yani, süt kaynarken içerisindeki suyun buharlaşması, hacminin genişlemesine ve sütün taşmasına sebep olur.