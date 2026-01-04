Habertürk
        Fas: 1 - Tanzanya: 0 | MAÇ SONUCU

        Fas: 1 - Tanzanya: 0 | MAÇ SONUCU

        Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Tanzanya'yı 1-0 mağlup yenen Fas, adını çeyrek finale yazdırdı. Brahim Diaz'ın golüyle galibiyete ulaşan Fas, çeyrek finalde Güney Afrika-Kamerun eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

        Giriş: 04.01.2026 - 21:25 Güncelleme: 04.01.2026 - 21:25
        Fas, tek golle çeyrek finale yükseldi!
        Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Fas ile Tanzanya kozlarını paylaştı. Moulay Abdullah Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 1-0'lık skorla kazanan Fas, çeyrek finale yükseldi.

        Fas'a turu getiren golü 64. dakikada Brahim Diaz kaydetti.

        Fenerbahçe'nin Faslı forveti En-Nesyri, 77. dakikada El Kaabi yerine oyuna dahil oldu.

        Fas adını çeyrek finale yazdırdı. Tanzanya ise turnuvaya veda etti.

        Fas'ın çeyrek finaldeki rakibi Güney Afrika - Kamerun maçı galibi olacak.

