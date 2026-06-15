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        Haberler Spor 2026 Dünya Kupası Fas Federasyonu Başkanı Fouzi Lekjaa' dan İspanya'yı seçen Lamine Yamal'a "gönderme"

        Fas Federasyonu Başkanı Fouzi Lekjaa' dan İspanya'yı seçen Lamine Yamal'a "gönderme"

        Fas Futbol Federasyonu Başkanı Fouzi Lekjaa, Lamine Yamal'ın İspanya Milli Takımı'nı seçmesi nedeniyle iki ülkenin finalde karşılaşmasını temenni ettiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Haziran 2026 - 00:27 Güncelleme:
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        Fas'tan İspanya'yı seçen Lamal'a gönderme!

        İspanya Milli Takımı'nı tercih eden yıldız futbolcu Lamine Yamal, Fas Futbol Federasyonu Başkanı Fouzi Lekjaa'dan tepki aldı.

        FAS'TAN LAMINE YAMAL'A GÖNDERME

        Lekjaa, verdiği bir röportajda, babası Faslı yıldız futbolcuyu ikna etmek için İspanya'da birkaç kez toplantı yaptıklarını ancak Yamal'ın İspanya'yı seçtiğini açıkladı.

        Futbolcunun tercihine saygı duyduğunu belirten Lekjaa, "Ona başarılar diliyorum. Doğru seçim yapıp yapmadığını ona göstermek için bir finalde karşılaşmayı umuyorum." dedi.

        Avrupa ülkelerinde doğmuş Fas kökenli futbolcuları milli takıma çekmedeki başarılarına değinen Lekjaa, "Biz, Afrika turnuvalarında düzenli rekabet etme ve Dünya Kupalarına katılma fırsatı sunan bir ülkeyiz. Bu istikrarlı uluslararası proje oyuncuları cezbediyor." değerlendirmesinde bulundu.

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