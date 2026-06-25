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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Fas - Haiti Maç Sonucu, Özeti ve Golleri - Fas - Haiti Dünya Kupası Grup Maçı Kaç Kaç Bitti

        Fas: 4 Haiti: 2 | MAÇ SONUCU

        Fas, 2 kez geriye düştüğü mücadelede Haiti'yi 4-2 mağlup ederek FIFA 2026 Dünya Kupası C Grubu'nu galibiyetle tamamladı. Atlanta'da oynanan karşılaşmada tempolu geçen ilk yarı 2-2 sona ererken, ikinci yarıda üstünlüğü ele alan Fas sahadan 3 puanla ayrıldı. Haiti ise turnuvaya puansız veda etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Haziran 2026 - 03:20 Güncelleme:
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        Fas, Haiti'yi 4-2 mağlup etti

        FIFA 2026 Dünya Kupası C Grubu 3. maçında Morocco ile Haiti, Atlanta’daki Mercedes-Benz Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Gol düellosuna sahne olan mücadelede Fas, 2 kez geriye düştüğü maçı 4-2 kazanarak grubu galibiyetle tamamladı.

        Maça hızlı başlayan Haiti, 10. dakikada Joseph’in golüyle öne geçti. Fas savunmasının hata yaptığı anın ardından gelen bu gol, karşılaşmanın temposunu erken yükseltti. Ancak Fas kısa sürede oyuna denge getirdi. 39. dakikada Achraf Hakimi’nin çizgi üstünde tamamladığı pozisyonla skor 1-1’e geldi.

        Haiti pes etmedi ve 43. dakikada Isidor’un klas vuruşuyla yeniden üstünlüğü yakaladı. İlk yarının uzatma anlarında ise Fas devreye yeniden girdi. 45+1’de Saibari’nin golüyle soyunma odasına 2-2 eşitlikle gidildi.

        İkinci yarıda oyunun kontrolünü tamamen eline alan Fas, rakibini kendi yarı sahasına hapsetti. Baskının karşılığını 78. dakikada Soufiane Rahimi’nin golüyle aldı ve ilk kez öne geçti. Haiti’nin direnci bu dakikadan sonra kırılırken, 89. dakikada Gessime Yassine farkı ikiye çıkararak maçın skorunu belirledi: 4-2.

        Bu sonuçla Fas grubu 7 puanla tamamlarken, Haiti turnuvaya puansız veda etti. Maç, özellikle tempolu ilk yarısı ve Fas’ın geri dönüşüyle turnuvanın öne çıkan karşılaşmalarından biri oldu.

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