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        Haberler Spor 2026 Dünya Kupası Fas, İskoçya'yı tek golle geçti

        Fas, İskoçya'yı tek golle geçti

        Fas, 2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu ikinci maçında İskoçya'yı 1-0 mağlup ederek puanını 4'e çıkardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Haziran 2026 - 03:57 Güncelleme:
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        Fas, İskoçya'yı tek golle geçti

        2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu 2. maçında İskoçya ile Fas karşı karşıya geldi. ABD'nin Boston kentindeki Boston Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Özbek hakem Timur Gaynullin yönetti.

        Maça hızlı başlayan Fas, karşılaşmanın 2. dakikasında Saibari'nin attığı golle öne geçti. Karşılaşma boyunca üstünlüğünü koruyan Fas rakibi İskoçya'yı 1-0 yenerek 3 puana uzandı.

        Kuzey Afrika temsilcisi, bu sonuçla C Grubu'nda puanını 4'e yükseltirken İskoçya 3 puanda kaldı. Grubun son maçında Fas ile Haiti, İskoçya ile Brezilya karşılaşacak.

        *Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.

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        #İskoçya-Fas maçı
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