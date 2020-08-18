Fatih Altaylı, Bloomberg HT'de yayınlanan Spor Saati programında Emin Çağlar'ın sorularıyla spor gündemini değerlendirdi.

MUSTAFA CENGİZ'İN LİMİT KONUSUNDAKİ AÇIKLAMALARI

"Ben Mustafa Cengiz'in ne söylemek istediğini anlamıyorum. Büyük laflar, imalı aforizmalar üretiyor ama anlamı yok. Anlayan varsa bana ulaşsın anlatsın. Hangi hakla Türk futbolunun kıblesi Galatasaray? Ben ondan daha Galatasaraylıyım, ondan daha önce kulübün içerisinde bulundum ve görev aldım. Ama ben bunu demedim."

"Bu Galatasaray'ın limitinin yüksek olmasını avantaj olarak görüyor Mustafa Cengiz. Yanında da Trabzonspor var. Ama seneye bu paralar olmayacak. Senin durumun seneye Fenerbahçe'den daha da kötü olabilir. Bu konuda makul olması gerekirken o tam bir köylü kurnazlığı ile bu 1 yıllık avantajını kullanmak istiyor. 19 kulüp Bankalar Birliği anlaşmasının yenilenmesi gerektiğini savunuyor, gelecekte kulüplerin kıskaca alınacağını belirtiyor. Haklılar mı, yüzde 1 milyar haklılar. Devletin her sektöre yaptığı gibi burada da daha makul bir anlaşma yapılmasını talep ediyorlar. Ama 2 kulüp bunu anlamıyor. Galatasaray, 250 milyon TL faiz ödeyebilir mi? 2 sene sonra ana para ödemesi başlayacak."

"KULÜBÜ DUVARA TOSLATMAK İSTİYORLAR"

"Fenerbahçe'nin başını çektiği diğer kulüpler 'Bunlar ödenmez' diyor. Mustafa Cengiz ne diyor: Biz devletle anlaştık! Sen ne yapıyorsun ya, sen kimsin? Sen niye ısrar ediyorsun? Yarın bir gün o borçlar çoluğunuza çocuğunuza kalır. Fenerbahçe'den daha kötü duruma düşersiniz. Sen kimden bulacaksın parayı Mustafa Cengiz! Ağaoğlu ile ikisi, kulüplerini duvara toslatmak istiyor."

"FENERBAHÇE ÇIKAR AMA SEN ORADA KALIRSIN!"

"Sen diyorsun ki, 'Federasyon Fenerbahçe'nin elini kolun bağlamış, ben de döveceğim!" Böyle bir rekabetten kim keyif alır! Fenerbahçe'siz, Galatasaray'sız, Beşiktaş'sız, Trabzonspor'suz lig olmaz. Sporu bilen bir insan bunu nasıl isteyebilir? 19 kulüp diyor ki, 2 sene ödemesiz yapalım, 10 yıla yayalım. Bu iki kulüp 'Hayır biz anlaştık' diyor. Galatasaray bu anlaşmadaki paraları ödeyemez. Kulüpler sana fayda sağlamaya çalışıyorlar. Ama bunlar 'Fenerbahçe'yi böyle yakaladık batsın' istiyor. Fenerbahçe oradan seneye çıkar ama sen orada kalırsın."

"GALATASARAY EN SEVİLMEYEN KULÜP HALİNE GELDİ, CENGİZ BIRAKMALI!"

"Mustafa Cengiz dönemindeki Galatasaray, Aziz Yıldırım dönemindeki Fenerbahçe gibi en sevilmeyen takım haline geldi. Cengiz'in yapması gereken sağlık sorunlarını gerekçe göstererek başkanlıktan ayrılmalı ve koltuğu layık birisine bırakması. Cengiz'in mali tarafına bir şey demiyorum. Gerçi Cengiz de değil, Abdurrahim Albayrak ile Kaan Kançal'ın çok önemli işler yapıyorlar. Harcamaları minimuma indirmeye çalışıyorlar. Ama borç ödüyoruz deniyor ama ödendiği falan yok, öyle duruyor. Fenerbahçe geçen sene de aştı limiti, federasyon ceza verdi mi, vermedi. Yine vermeyecek. Fenerbahçe direne direne kazanacak ama sen bu tavrınla rezil olacaksın."

ALİ KOÇ'UN NİHAT ÖZDEMİR'E "HAZİNE GARANTİLİ BORÇLARA BEN DE İMZA ATARIM" CEVABI

"ÇOK GÜZEL BİR CEVAP"

"Nihat Özdemir öyle güzel konuşuyor ki, bu para işlerinde sanki hiç alakası olmamış. Fenerbahçe'de o borcun oluştuğu dönemin çoğunda kulüpte sen varsın. Ve bugün geliyor diyor ki 'Anlaşın.' En azından de ki; 'Bu haltı beraber yaptık'. Fenerbahçe'nin şike yaptığı imasını yapan açıklamalar yapıyor. Koç, 'Kardeşim ben bu anlaşmadan kazık yiyorum' diyor, 'Ben olsam anlaşırdım' diyor. Nihat Özdemir, 5 büyük müteahitle birlikte en büyük ihaleleri alıyor. Batsa bile devlet garantisi var. Bu nedenle Ali Koç'un "Hazine garantili borçları ben de imzalarım" cevabı çok güzel bir cevap."

EMRE BELÖZOĞLU'NUN FUTBOLU BIRAKMASI

"Saha içindeki terbiyesizliği dışında iyi futbolcuydu. 39 yaşına kadar üst düzey futbol oynadı. Galatasaray kariyeri muazzamdı, Fenerbahçe kariyeri de başarılıydı. Emre'ye ben çok kızarım ama bir sporcu olarak çok da severim. Futbolculuğu, hırsı saygıya değerdir. Kötü bir iz bıraktığını söyleyemem. Her şeyini affederim ama affedemeyeceğim tek şey ırkçılığı. 3 kez bunu yaptı."

MAME THIAM'IN FENERBAHÇE'YE TRANSFERİ

"Kasımpaşa ile Fenerbahçe arasında bir zamanlar Galatasaray'la olduğu gibi iyi bir ilişki oluştu. Mame Thiam iyi transfer. Karşılığında konuşulan Deniz Türüç ve Harun Tekin de Kasımpaşa açısından iyi takviyeler olabilir."

BARCELONA - BAYERN MÜNİH VE ŞAMPİYONLAR LİGİ

"Bu kadarını kimse tabii ki de beklemezdi. Messi, çoğu büyük maçta olduğu gibi yoktu. Nasıl 8 olduğunu kimse anlamadı. Sahayı Bayern Münih gibi böyle geniş kullanan bir takım uzun süredir görmedim. Barcelona'ya müstahaktı tabii. Guardiola'nın gidişinden beri transferde de diğer konularda da hata üstüne hata yaptılar. Özellikle hoca konusunu rezalet yönettiler. Barcelona'nın değişim yapması için çok para harcaması lazım. Kadroyu toparlayacaklarsa Messi'yi satmaları gerek.

Ben Araplar'ın satın aldığı takımlardan haz etmiyorum. Manchester City, PSG gibi takımlar kirli parayı futbola sokuyorlar. Ama Lyon takımı da futboluyla oralara yakışmıyor."